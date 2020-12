‘Bosta tua última novela’ · .

Aguinaldo Silva criticou uma brincadeira feita por Marcelo Médici numa rede social e acabou levando uma invertida do ator na madrugada desta quarta-feira (30). “Volta pra tragédia que foi a bosta da tua última novela”, disse o intérprete de Agilson na novela Haja Coração após ler um comentário do autor.

No Twitter, Médici compartilhou uma imagem para interagir com seus seguidores em que dizia: “Escolha o nome de um filme e substitua uma das palavras por c******”. “Os embalos do c****** continuam”, brincou o artista.

Em resposta, o autor de Fina Estampa (2011) disse não ter gostado. “Eu, hem? Que porra mais sem graça. Se esse é o humor da moda, prefiro voltar à tragédia”, alfinetou o escritor na tarde de terça-feira (29).

O ator não se calou e aproveitou para dar sua opinião sobre a última novela escrita por Aguinaldo Silva para a Globo, O Sétimo Guardião (2018), que foi considerada um fiasco. “Isso… Volta pra tragédia que foi a bosta da tua última novela”, disparou Marcelo na madrugada desta quarta (30).

“Pegou pesado hein… Gostei, continua!”, provocou o internauta Germano Duarte, enquanto outro seguidor apoiou a crítica de Aguinaldo. “É o efeito pandemia levando a gente a esse nível de humor…”, comentou Virgílio Silva.

Confira a brincadeira de Marcelo Médici:

os embalos do CARALHO continuam: pic.twitter.com/rAIp1u1Y3R

Veja a reação de Aguinaldo Silva e a resposta de Marcelo Médici:

isso… volta pra tragédia que foi a bosta da tua última novela.

Pegou pesado hein… Gostei, continua!

