Botafogo busca quebrar tabu de quatro anos para vencer o São Paulo e voltar a vencer

Em busca de três pontos essenciais para continuar na briga para sair do Z-4, o Botafogo encara o São Paulo nesta quarta (9), às 21h30, no Morumbi, em confronto atrasado e válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o retrospecto recente do Glorioso jogando contra o Tricolor não tem sido nada bom no torneio nacional. Entre 2010 e 2020, o clube carioca venceu apenas cinco dos últimos 18 jogos. Além disso, foram oito vitórias da equipe paulista e cinco empates.

Começo animador na última década

O Botafogo obteve vitórias importantes sobre o São Paulo entre 2010 e 2012. Nos seis confrontos pelo Campeonato Brasileiro nos três anos, o Alvinegro venceu quatro, empatou um e o Tricolor só venceu um.

A vitória em 2010, inclusive, quebrou um tabu de 11 anos do Botafogo sem vencer o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. O Tricolor saiu na frente com Léo Lima, mas Antônio Carlos e Renato Cajá viraram para o Glorioso.

2016 e a vitória da arrancada

Em 2016, o Botafogo via um novo tabu pela frente: não vencia o Tricolor desde 2012. E vivia situação parecida com a atual. Zona de rebaixamento, novo treinador assumindo. No primeiro jogo de Jair Ventura, vitória por 1 a 0 sobre o clube paulista no Morumbi, gol de Sassá.

São Paulo e Botafogo em partida válida pelo Brasileirão de 2016 Djalma Vassão/Gazeta Press

A vitória foi fundamental para a arrancada do clube de General Severiano na saga que culminou com a classificação para a Conmebol Libertadores de 2017.

Nova sequência negativa

Depois da vitória que iniciou a boa arrancada do Botafogo, só resultados negativos contra o Tricolor. Entre 2017 e 2019, seis jogos. Cinco derrotas e um empate. No entanto, partidas com emoção até o fim e muitos gols.

Em 2017, situações opostas. O Botafogo brigava pela Libertadores e o São Paulo contra o rebaixamento. Em partida válida pela 17ª rodada, jogando no Nilton Santos, o Glorioso abriu 3 a 1, mas viu o Tricolor virar para 4 a 3 na segunda etapa sob regência do maestro Hernanes.

Em 2018, empate por 2 a 2, com direito a virada do Botafogo e gol da igualdade do Tricolor marcado pelo uruguaio Gonzalo Carneiro, o único do atacante com a camisa do clube do Morumbi.

Bruno Peres virou dor de cabeça no São Paulo Getty Images

O último confronto valeu pela 20ª rodada do Brasileirão de 2019. Hernanes abriu o placar, João Paulo empatou, mas, nos acréscimos, Pablo fez o gol da vitória.

Com 47 pontos, o São Paulo, caso vença, abrirá sete pontos de vantagem para o vice-líder Atlético-MG. Já o Botafogo busca a vitória para diminuir a distância do primeiro fora da zona da degola. O Glorioso tem 20 pontos, na 19ª colocação e vê o Sport, 16º, com 25.