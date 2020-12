Botafogo faz sua pior campanha após 25 jogos na era dos pontos corridos

Nunca, desde a implementação da disputa do Campeonato Brasileiro no formato de pontos corridos, em 2003, o Botafogo fez uma campanha tão ruim após 25 rodadas. Não é um exagero, é um dado estatístico. Nem mesmo quando o time acabou rebaixado, em 2014, o Alvinegro alcançou uma pontuação tão baixa até este ponto da disputa.

Com a derrota para o Internacional neste sábado, por 2 a 1, a equipe de General Severiano caiu para a última colocação no campeonato, sendo ultrapassada pelo Goiás, que empatou com o Grêmio em 0 a 0. Esse foi o sétimo insucesso consecutivo do time na competição, ficando estagnado nos 20 pontos. Em 2014, quando caiu para a 2ª divisão pela última vez, o Glorioso havia conquistado 26 pontos nas primeiras 25 rodadas.

O pior desempenho dentro deste recorte até então, na verdade, tinha sido em 2009. Na ocasião, o Botafogo venceu quatro jogos, empatou 12 e perdeu nove, totalizando 24 pontos em 25 partidas. Hoje a equipe tem duas derrotas a mais e, consequentemente, um triunfo e um empate a menos.

PONTUAÇÃO DO BOTAFOGO APÓS 25 RODADAS

– Desde 2003

2003 – Série B

2004 – 25 pontos

2005 – 35 pontos

2006 – 33 pontos

2007 – 39 pontos

2008 – 42 pontos

2009 – 24 pontos

2010 – 40 pontos

2011 – 44 pontos

2012 – 39 pontos

2013 – 43 pontos

2014 – 26 pontos

2015 – Série B

2016 – 35 pontos

2017 – 40 pontos

2018 – 29 pontos

2019 – 30 pontos

2020 – 20 pontos