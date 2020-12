Botafogo fecha preparação para enfrentar o Corinthians no Brasileiro

Revigorado após a vitória sobre o Coritiba, o Botafogo trata cada jogo como uma final e quer dar mais um passo importante na luta contra o rebaixamento. Para isso, precisa vencer o Corinthians, neste domingo, às 16h, no Nilton Santos, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem Honda, lesionado, Cícero deve ganhar vaga no meio de campo.

O meia Bruno Nazário, recuperado da Covid-19, voltou a treinar com elenco, mas ainda não será escalado pelo técnico Eduardo Barroca. Por sinal, o treinador deve optar por avançar Victor Luís.

A tendência é a de que Victor Luís seja o ponta pela esquerda, formando o trio de ataque com Warley, pela direita, e Pedro Raul, centralizado. Desta forma, Rafael Forster deve ser mantido na lateral esquerda.

O provável Botafogo para enfrentar o Corinthians é o seguinte: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Forster; Zé Welison, Caio Alexandre e Cícero; Victor Luís, Warley e Pedro Raul.

Botafogo tenta embalar no Brasileiro

A vitória sobre o Coritiba, na última rodada, resgatou a confiança e deu mais esperança ao Botafogo na luta contra o rebaixamento. A situação ainda é delicada. O Fogão está na 18ª colocação, com 23 pontos.

O Botafogo está a cinco pontos do Bahia, primeiro time fora do Z-4. Ou seja, ainda não é possível sair da zona da rebaixamento nesta rodada. Porém, vencer o Corinthians é fundamental para a situação não ficar ainda mais dramática.