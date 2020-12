Três jogos deram sequência para a rodada 26 do Brasileirão 2020 neste sábado. No Recife, Sport e Grêmio empataram por 1 a 1. Em Porto Alegre, o Internacional derrotou o Palmeiras por 2 a 0 e entrou no G4. Já em Curitiba, o Botafogo virou para cima do Coritiba por 2 a 1 e ganhou novo gás na luta contra o rebaixamento. Veja no link abaixo a tabela do Campeonato Brasileiro e simule também os próximos confrontos!

