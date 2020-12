Botafogo-PB vence o Atlético-BA e avança à Fase de Grupos da Copa do Nordeste

O Botafogo-PB está classificado para a Fase de Grupos da Copa do Nordeste de 2021. Nesta terça-feira, pela fase pré-eliminar da competição, o Belo derrotou o Atlético-BA por 3 a 0, em casa. O confronto de ida terminou empatado em 1 a 1.

E os mandantes não tiveram dificuldades para construir o resultado. Com apenas 14 minutos do primeiro tempo, Marcelo Xavier subiu mais que todo mundo para abrir o placar após cobrança de escanteio. Já aos 40, foi a vez de Vitinho ir às redes para ampliar. Na etapa complementar, Ramon marcou mais um e colocou ponto final no confronto.

Com o resultado, o Botafogo-PB se garantiu na Fase de Grupos da Copa do Nordeste do ano que vem. Já o Atlético-BA está eliminado.