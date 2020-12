Botafogo pode ter problema no gol para sequência do Brasileirão

O Botafogo caiu para a lanterna do Campeonato Brasileiro com os resultados do fim de semana. Com isso, a situação da equipe para se manter na Série A ficou ainda mais delicada.

O técnico Eduardo Barroca viu os alvinegros terem uma melhora na atuação contra o Inter, mas pode perder um dos principais jogadores nos próximos jogos. Isso porque o goleiro Diego Cavalieri está pendurado com dois cartões amarelos.

Cavalieri tem sido o titular do gol botafoguense, pois Gatito Fernández se recupera de um edema ósseo no joelho. O paraguaio está em tratamento e não tem previsão de retorno.

Caso Cavalieri recebe o terceiro cartão e fique suspenso, a opção será Saulo. No entanto, o terceiro goleiro não foi bem quando foi utilizado, contra o Bahia.

Barroca terá a semana livre para trabalhar visando o duelo contra o Coritiba, neste sábado, no Couto Pereira.