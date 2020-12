Botafogo revela que Barroca está recuperado da COVID-19, mas não pode comandar o time; entenda

Depois de testar positivo para coronavírus no último dia 30 de novembro, o técnico Eduardo Barroca está reestabelecido e recuperado da doença, segundo informou o Botafogo nesta terça-feira (8).

O comandante alvinegro, porém, não poderá estar no banco de reservas da equipe nesta quarta (9), contra o São Paulo, por conta do protocolo da CBF não autorizar que nenhum profissional infectado antes do décimo dia do teste.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Por meio de nota oficial, o clube carioca informou que ainda tentou, junto com os esforços do Departamento Médico, uma liberação junto à CBF, mas a resposta foi negativa.

Quem comandará a equipe na partida desta quarta, válida pela 18° rodada do Campeonato Brasileiro, será o seu auxiliar, Felipe Lucena, que esteve no banco de reservas no clássico contra o Flamengo.

Com isso, o retorno oficial de Eduardo Barroca ao comando do Botafogo será no próximo sábado (12), no Beira-Rio, contra o Internacional.

Barroca não é mais técnico do Botafogo Gazeta Press

Barroca foi anunciado como técnico do Botafogo no dia 27 de novembro, para substituir Ramón Diaz, demitido por conta de uma doença que teria que tratar e atrasaria sua chegada.

O treinador, que teve passagem pelo Glorioso em 2019, é o quinto do clube carioca na temporada. Além dele e do argentino Ramón Diaz, Alberto Valentim, Paulo Autuori e Bruno Lazaroni passaram pelo Alvinegro