Botafogo se prepara para pegar o Corinthians e Barroca faz testes

O Botafogo se prepara para o confronto deste domingo, contra o Corinthians, no Nilton Santos. Nesta sexta-feira de Natal, o técnico Eduardo Barroca comandou normalmente o treino com o elenco alvinegro.

Barroca fez alguns testes durante o trabalho. O setor que recebeu mais atenção do treinador foi o ataque. Isso porque Kalou e Warley não tiveram boas atuações contra o Coritiba. Com isso, Barroca testou Lecaros e Matheus Babi entre os titulares.

No entanto, a definição da escalação só vai acontecer no encerramento da preparação, neste sábado. O certo é os retornos do lateral esquerdo Victor Luís e do meia Bruno Nazário. Eles entram nas vagas de Rafael Forster e Honda.

O Botafogo precisa da vitória para se aproximar das equipes que estão fora da zona de rebaixamento.