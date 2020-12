Botafogo-SP e Náutico empatam em confronto direto na Série B

Em confronto direto na briga contra o rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, Botafogo-SP e Náutico empataram em 1 a 1, neste domingo, no estádio Santa Cruz. O resultado não foi bom para nenhuma das equipes.

Os donos da casa abriram o placar nos acréscimos do primeiro tempo, com Matheus Anjos. Na segunda etapa, o Timbu empatou com Paiva.

Com o empate, ambos os clubes seguem nas mesmas posições na tabela de classificação da Série B. Enquanto o Náutico é o 18º colocado, com 28 pontos, o Botafogo-SP é o vice-lanterna, com 24 pontos.

Os dois times retornam aos gramados na quarta-feira pela 29ª rodada da Série B. O Botafogo-SP visita o Brasil de Pelotas, no Bento de Freitas. Já o Náutico enfrenta a líder Chapecoense, na Arena Condá.