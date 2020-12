Botafogo tem 80% de chances de rebaixamento e precisa de ‘milagre’ igual ao de arquirrival para permanecer na Série A

O Botafogo vive uma situação dramática no Campeonato Brasileiro. Após perder por 2 a 1 para o Internacional, de virada, no Beira-Rio, na noite do último sábado (12), a equipe de Eduardo Barroca ainda caiu para a última colocação, uma vez que o Goiás empatou em 0 a 0 com o Grêmio, em casa.

Após 25 rodadas de Brasileirão, o Botafogo soma apenas três vitórias e precisará de um verdadeiro milagre para escapar do rebaixamento para a segunda divisão do futebol nacional pela terceira vez na história.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Segundo projeção do site “FiveThirtyEight”, parceiro da ESPN, a chance de isso acontecer é de 81%.

O ESPN.com.br também fez um levantamento levando em conta todas as edições do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, de 2003 até a competição atual.

Nos últimos 17 anos, dentre os times considerados grandes, apenas o Fluminense, em 2009, teve três vitórias em 25 partidas.

Naquele ano, a equipe comandada primeiramente por Renato Portaluppi e depois por Cuca, conseguiu uma das reações mais impressionantes do futebol brasileiro e escapou do rebaixamento na última rodada.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

Em 2009, na 25ª rodada, o Fluminense era lanterna do Brasileirão com três vitórias, nove empates e 13 derrotas. Porém, nas 13 partidas seguintes, o Tricolor das Laranjeiras venceu sete jogos, empatou outros quatro e perdeu apenas um.

A salvação veio apenas na última rodada. Em uma espécie de final diante do Coritiba, no Couto Pereira, o Fluminense empatou por 1 a 1, empurrou o rival para a Série B e de quebra se garantiu na primeira divisão.

Nas próximas 13 rodadas, o Botafogo terá seis partidas em casa e outras sete fora. A boa notícia para a torcida do Fogão é que a equipe ainda enfrentará todos os rivais do Z-4 e o Sport, que é o 16° colocado. Porém, a fase da equipe não ajuda.

A última vitória da equipe foi justamente diante do Sport, na Ilha do Retiro, ainda no dia 11 de outubro, por 2 a 1. Desde então, o time carioca soma oito derrotas e um empate no Campeonato Brasileiro.