Botafogo terá mudanças para encarar o Flamengo

O Botafogo vive péssimo momento e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clube mira uma reação para sair das últimas posições da Série A.

O Alvinegro vai buscar um bom resultado neste sábado, no clássico contra o Flamengo, no Nilton Santos. O técnico Eduardo Barroca, que não vai comandar a equipe por estar com covid-19, promoveu mudanças na equipe.

No setor defensivo, Marcinho e Rafael Forster trabalharam entre os titulares nas vagas de Kevin e Kanu, que estão suspensos. No ataque, Rhuan ganhou nova chance para fazer dupla com Pedro Raul.

Com isso, o Botafogo deve ir a campo com a seguinte formação: Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Victor Luís, José Welison, Caio Alexandre; Bruno Nazário, Keisuke Honda, Rhuan; Pedro Raul.

Os alvinegros serão comandados pelo auxiliar Felipe Lucena no clássico. Eduardo barroca só voltar o comando do Botafogo na próxima semana.