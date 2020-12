Botafogo vai renovar com atletas após pedido do elenco

O Botafogo ganhou esperança de escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro com a vitória sobre o Coritiba. Mesmo assim, os alvinegros ainda estão em situação delicada na Série A.

O técnico Eduardo Barroca tem buscado opções no elenco para reagir na competição. No entanto, o comandante poderia perder algumas peças nos próximos dias.

Isso porque o contrato de alguns jogadores terminariam no dia 31 de dezembro. Só que o elenco tomou uma atitude e pediu a extensão do vínculo dos atletas até o fim do Brasileiro.

Os jogadores que estão nesta situação são os seguintes: o goleiro Saulo, o zagueiro Helerson, o volante Luiz Otávio e o atacante Lucas Campos. Todos não teriam seus vínculos renovados para ganharam mais um período no clube.

A medida vai manter o clima mais tranquilo dentro do Botafogo e dará a Barroca mais opções para as perdas durante os jogos.

Kelvin fica

Outro jogador que vai seguir no Botafogo é o atacante Kelvin. O atleta tem contrato até o fim do Brasileiro, mas existia uma cláusula que permitia ambos os lados a rescindir o vínculo no dia 31.

Kelvin está lesionado e realiza tratamento para voltar aos gramados. A diretoria do Botafogo preferiu manter o jogador, pois considera o ataque um setor carente de opções.