Botafogo vence Coritiba de virada e encerra jejum

Após sete derrotas consecutivas, o Botafogo manteve viva a esperança de escapar do rebaixamento com uma vitória dramática sobre o Coritiba, no Couto Pereira. O Coxa saiu na frente com gol de Neilton, no primeiro tempo, mas o Alvinegro conseguiu a virada no final com dois gols de Pedro Raul.

A vitória por 2 a 1 tirou o Botafogo da lanterna no Campeonato Brasileiro. Agora com 24 pontos, o Alvinegro subiu duas posições e aguarda o complemento da rodada. Já o Coritiba pode herdar a última colocação se o Goiás vencer o Corinthians, na segunda-feira.

Na próxima rodada, o Botafogo seguirá sonhando com a permanência na Série A na partida contra o Corinthians, no domingo, no Engenhão. O Coritiba, entretanto, terá uma missão muito mais difícil diante do Atlético-MG, em Belo Horizonte, no sábado.

O Jogo – O confronto começou movimentado, com as duas equipes procurando o gol e adiantando suas marcações, mas o Botafogo era mais eficiente na pressão e dificultava a saída de bola do Coxa.

O Alvinegro foi superior no início da partida e criou algumas boas chances, mas parou na defesa alviverde. Aos 4 minutos, Honda cobrou escanteio da esquerda e Benevenuto subiu mais que todo mundo e acertou o cabeceio. A bola foi em direção ao gol, mas Galdezani afastou e no rebote repetiu a dose.

O Coxa cresceu no jogo a partir dos 20 e criou duas boas chances, uma numa cabeçada de Rhodolfo após escanteio da direita e outra num chute de Neilton que Cavalieri defendeu. Contudo, na terceira oportunidade, o time da casa abriu o placar.

Aos 26, em jogada de velocidade, Giovanni Augusto avançou pela esquerda e cruzou rasteiro no meio da área. Neilton bateu de primeira e Cavalieri salvou com os pés, mas no rebote o mesmo Neilton tocou para o fundo da rede.

O Botafogo tentou reagir e dois minutos depois Caio Alexandre finalizou de dentro da área pela esquerda, mas a bola foi desviada e acertou a rede pelo lado de fora. O Coritiba voltou para o segundo tempo mais fechado e buscando os contra-ataques em velocidade. Com maior número de jogadores em seu campo, o Coxa dificultou mais ainda as coisas para o Botafogo.

O jogo só voltou a ficar animado no seu terço final. Aos 29, Cícero cruzou da direita e a bola resvalou na cabeça de Pedro Raul e entrou no outro canto.

O gol incendiou o Botafogo, que partiu em busca da virada. Aos 35, Forster, dentro da área pela direita, tenta o chute e Matheus Sales se atira para cortar. Entretanto, ao tentar bloquear o chute, o volante acabou desviando a bola com o braço. Pênalti que Pedro Raul cobrou e converteu.

Nos últimos minutos, o panorama se inverteu. O Botafogo recuou e o Coritiba foi para cima em busca do empate. Aos 46, Kevin derrubou Robson na área e o Coritiba teve a oportunidade de igualar o marcador, mas Sabino isolou a bola na cobrança.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA-PR 1 X 2 BOTAFOGO-RJ

Local: estádio Couto Pereira, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 19 de dezembro de 2020, sábado

Hora: 21h (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Matheus Galdezani, Matheus Sales, Maílton (Coxa); Kanu (Bota)

Gols:

CORITIBA: Neilton, aos 26 min do 1º tempo

BOTAFOGO: Pedro Raul, aos 29 e aos 37 min do 2º tempo

CORITIBA: Wilson, Jonathan (Maílton), Rhodolfo, Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Matheus Galdezani (Hugo Moura) e Giovanni Augusto (Mattheus Oliveira); Neilton (Ian Sasse), Rafinha e Pablo Thomaz (Robson)

Técnico: Pachequinho (interino)

BOTAFOGO: Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Rafael Foster; Zé Welison (Matheus Babi), Caio Alexandre e Honda (Cícero); Warley (Lecaros), Kalou (Rhuan) e Pedro Raul

Técnico: Eduardo Barroca