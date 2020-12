Botafogo x Corinthians: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Rolará a bola para o último compromisso das equipes brasileiras em 2020. Neste domingo, Botafogo e Corinthians se enfrentam em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro no Estádio Nilton Santos, às 16h. As duas equipes chegam para o duelo com a mesma necessidade de vitória, mas para necessidades diferentes.

VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO

Na 18ª posição com 23 pontos, o Botafogo vê o Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com cinco pontos de diferença. A distância é grande e, por isto, uma vitória é fundamental para os comandados de Eduardo Barroca seguirem na luta contra a degola. Contra o Timão, o treinador não contará com Bruno Nazário.

Para o Corinthians, o duelo pode significar uma entrada de vez na briga por uma vaga no G6. Com 36 pontos, o Timão vê o Palmeiras, sexto colocado com 41, de perto. No Nilton Santos, Vágner Mancini não terá Cássio, cumprido protocolo de concussão, na meta.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Corinthians



Data/Horário: 27/12/2020, às 16h

​Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Heber Roberto Lopes (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Éder Alexandre (SC)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (PB)

Onde ver: Globo, Premiere e tempo real do LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Eduardo Barroca)

Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Rafael Forster; Zé Welison, Caio Alexandre, Cícero; Warley, Pedro Raul, Victor Luís.

Suspensos: ninguém

Pendurados: Kanu, Diego Cavalieri, Rhuan, Pedro Raul, Marcelo Benevenuto, Matheus Babi e Caio Alexandre

Fora: Bruno Nazário (Covid-19), Gatito Fernández, Lucas Barros, Kelvin e Iván Angulo (lesionados)

CORINTHIANS (Técnico: Vágner Mancini)

Walter; Fagner, Gil, Jemerson, Fábio Santos; Gabriel, Ramiro (Cantillo); Gustavo Silva, Cazares, Otero; Jô.

Suspensos: Bruno Méndez

Pendurados: Luan, Fagner, Ramiro, Gabriel, Otero, Gil, Camacho, Mateus Vital, Walter e Cássio

Lesionado: Cássio (cumprindo protocolo de segurança após concussão sofrida no jogo contra o Goiás)

Palpites: na redação do LANCE!, 40% das pessoas acreditam que o Botafogo será o vencedor da partida; 30% apostaram em empate e 30% votaram no triunfo do Corinthians.