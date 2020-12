Botafogo x Flamengo: prováveis times, onde ver, desfalques e palpites

Posições opostas, mas resultados recentes semelhantes. Botafogo e Flamengo chegam para o clássico deste sábado, no Estádio Nilton Santos, às 17h, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, com a pressão de placares negativos recentes.

O Botafogo não vence uma partida desde outubro. O clássico marca a reestreia de Eduardo Barroca – que não comandará a equipe porque está com Covid-19 – como treinador do Alvinegro. O time é o 19º colocado do Brasileirão, a cinco pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Para a partida, a linha defensiva vem com mexidas forçadas: os titulares Kevin e Kanu estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Marcinho e Rafael Forster devem ser os substitutos nas posições.

Com uma vitória, duas derrotas e dois empates nas últimas rodadas do Brasileirão, o Flamengo viu a distância aumentar para o líder São Paulo, que entra na 24ª rodada com cinco pontos de vantagem sobre o Rubro-Negro.

Após as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores, o time de Rogério Ceni concentra todas as forças no campeonato e, para o clássico deste sábado, só tem o desfalque confirmado de Thiago Maia. Gabriel Barbosa, por sua vez, é tratado como dúvida, recuperando-se de um desequilíbrio muscular.

FICHA TÉCNICA

Botafogo x Flamengo

Data/Horário: 05/12/2020, às 17h

​Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA – RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA – RS) e Michael Stanislau (RS)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde ver: Premiere e tempo real do LANCE!

BOTAFOGO (Técnico: Felipe Lucena)

​Diego Cavalieri; Marcinho, Marcelo Benevenuto, Rafael Forster, Victor Luís; José Welison, Caio Alexandre; Bruno Nazário, Keisuke Honda, Rhuan; Pedro Raul.

Suspensos: Kevin e Kanu

Pendurados: Victor Luis, Marcelo Benevenuto, Bruno Nazário, Matheus Babi, Caio Alexandre e Rafael Forster

Lesionados: Gatito Fernández, Lucas Barros e Guilherme Santos

FLAMENGO (Técnico: Rogério Ceni)

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique (Léo Pereira) e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro.

Suspensos: Ninguém

Pendurados: Rogério Ceni, Isla, Gerson, Vitinho, João Lucas e Gabriel Barbosa (dúvida)

Lesionados: Thiago Maia (lesionado) e Gabriel Barbosa (dúvida)

Palpites: na redação do LANCE!, 50% das pessoas apostaram que o Flamengo será o vencedor do clássico; 30% votaram que a partida terminará empatada e 20% apostam que o Botafogo conquistará os três pontos.