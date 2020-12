Boulos: não há chance de Arthur Lira vencer no primeiro turno

O ex-candidato à prefeitura de São Paulo e à presidência da República, Guilherme Boulos (PSOL), disse nesta segunda-feira (21) que não acredita em uma vitória em primeiro turno de Arthur Lira (PP-AL) nas eleições da Câmara dos Deputados.

Em entrevista à Revista Fórum, o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto deu indícios de que ele defende uma candidatura própria do PSOL no primeiro turno das eleições. Segundo Boulos, essa decisão depende da estratégia que for decidida até o ano que vem,

“O PSOL é um partido com diferenças internas, felizmente, e há um amplo debate a respeito dessas eleições. Com o fim do recesso, a decisão vai estar mais construída dentro do partido”, declarou.

O partido de Boulos nas eleições da Câmara

As eleições para a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados começaram a esquentar no início de Dezembro. Naquele momento, Rodrigo Maia (DEM) criticou o presidente da República, Jair Bolsonaro (Sem Partido), por antecipar as discussões sobre o pleito. Maia chegou a dizer que Bolsonaro estaria boicotando propositalmente a pauta econômica para prejudicá-lo.

Hoje, porém, Maia entrou na discussão e já conseguiu agrupar 11 partidos no entorno da candidatura que ele deve apoiar em fevereiro. O partido de Boulos, o PSOL, ainda não se incluiu no grupo, que está se posicionando contrário ao candidato apoiado por Bolsonaro.

Durante a entrevista à Fórum, Boulos disse que o PSOL, em sum segundo turno, vai apoiar a candidatura que estiver contra Arthur Lira, que é o candidato de Bolsonaro. “Temos que juntar esforços para derrubar o bolsonarismo” declarou.

Boulos assumiu, no entanto, que o grupo ligado a Maia tem muitas semelhanças com Bolsonaro do ponto de vista econômico e que o PSOL deve demarcar essas diferenças durante as eleições. “O papel da oposição será derrotar Arthur Lira”, finalizou.

Leia ainda: Indícios de produção de relatórios pela Abin para auxiliar a defesa de Flávio Bolsonaro deverão ser apurados pela PGR