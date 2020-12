Braga vence Estoril e assegura última vaga nas semis da Copa da Liga

Nesta quinta-feira, o Braga venceu o Estoril por 3 a 1 e conquistou a vaga que restava para as semifinais da Copa da Liga de Portugal. Com três gols do atacante Paulinho, o time do norte do país se garantiu entre as quatro equipes na briga pela taça.

Com a classificação, o Braga se junta a Porto, Sporting e Benfica na luta pela taça. Os duelos das semifinais ainda serão definidos através de sorteio.

Mandante da partida, o Braga foi melhor na primeira etapa e precisou de 14 minutos para abrir o marcador. Horta foi derrubado dentro da área e a arbitragem assinalou pênalti. Na cobrança, o goleiro Thiago defendeu o chute de Paulinho, mas o próprio atacante estava atento no rebote e mandou para o fundo das redes.

Na segunda etapa, a equipe voltou a campo decidida a matar o jogo e conquistar a vaga, e ampliou o marcador aos 15, novamente com Paulinho. Contudo, o Estoril não se deixou abalar e diminuiu o placar quatro minutos depois, com Andre Franco. Mas brilhou novamente a estrela do artilheiro do time da casa, que marcou mais um, aos 33, para fechar a vitória e assegurar a vaga.