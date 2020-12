Brasil Colônia: resumo para o ENEM!

Brasil Colônia: vai cair no ENEM

Junto com a Era Vargas, o período em que o Brasil foi uma colônia é muito abordado pelas questões do ENEM. Tanto aquelas de história, como as de geografia e as interdisciplinares.

Você precisa saber as características principais desse período para poder se garantir na prova do ENEM. Historicamente, esse assunto tem sido muito recorrente.

O artigo de hoje vai trazer os aspectos principais que se inserem dentro de Brasil Colônia.

Brasil Colônia: Introdução

As Grandes Navegações se iniciaram em 1492. Portugal e Espanha passaram a disputar territórios na América e o brasileiro acabou ficando na mão dos lusitanos. Entre 1530 e 1822 o Brasil foi colônia de Portugal.

Em 1500, acontece o descobrimento do Brasil, liderado pelo português Pedro Álvares de Cabral..

Porém, você deve ter notado que o Brasil só se torna colônia 30 anos depois, em 1530. Isso porque, o país passou por um Período Pré-Colonial, em que Portugal não tinha muito interesse em explorar e efetivamente colonizar essas terras.

O Brasil Colônia

As constantes invasões estrangeiras e a necessidade de recursos forçaram Portugal a dar mais atenção para o mais. Em 1534, o Rei Dom João III cria o sistema de capitanias hereditárias, iniciando o povoamento da colônia.

O Brasil foi dividido em14 capitanias entregues a 12 donatários, nobres portugueses que tinham a posse útil das terras.

O sistema das capitanias hereditárias foi uma estratégia interessante para o governo português, uma vez que povoou a colônia sem grandes custos para o Estado.

Porém, o sistema de capitanias não funcionou, já que a maioria dos donatários não veio para o Brasil imediatamente, deixando buracos sem proteção no litoral.

Assim, em 1548 o Rei cria o Governo-Geral, centralizando o poder.

Ciclo da cana-de-açúcar

Com as capitais se inicia também a plantação de cana-de-açúcar no Brasil.

Com esse cultivo, os holandeses vieram para o Brasil, comprando a maior parte da matéria-prima, refinavam e vendiam o açúcar. A produção de cana entrou em declínio quando os holandeses foram expulsos e iniciaram a sua própria produção nas Antilhas

Com a descoberta do ouro no final do século XVIII, a economia passou a se voltar para a extração do minério na região de Minas Gerais, iniciando um novo ciclo.

O Ciclo do Ouro

A descoberta do ouro impulsionou a extração e exportação dos minérios, se tornando a principal atividade econômica do país.

Crise do Período Colonial

A crise do sistema colonial ocorreu devido ao declínio da produção de açúcar, da escassez do ouro e das influências de independências de outras colônias.

Por volta de 1820, a população portuguesa, tomada por uma grave crise econômica, pela insatisfação e não reconhecimento da autoridade inglesa, passa a pedir a volta de Dom João VI para Portugal. Dom João VI voltando para Portugal, deixando seu filho Dom Pedro como regente no Brasil.

Em 07 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a Independência do Brasil.