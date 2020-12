Brasil de Pelotas derrota Guarani e se afasta do Z4 da Segundona

O Brasil de Pelotas voltou a vencer na Série B neste domingo. Depois de três partidas sem vitória, o time derrotou o Guarani por 3 a 1, no Estádio Bento Freitas, e alcançou a marca de 36 pontos, ficando a sete de distância para a zona de rebaixamento e saltando para a 12ª posição.

O Xavante inaugurou os marcadores aos 33 da etapa inicial. Luiz Henrique aproveitou a sobra de uma cobrança de escanteio, limpou a marcação e bateu para o gol. A bola desviou na zaga e foi morrer no fundo das redes de Gabriel Mesquita. O Bugre respondeu mandando uma bola na trave dois minutos depois, com Bruno Sávio, mas o placar terminou favorável aos gaúchos no primeiro tempo.

Logo no começo da segunda etapa, Luiz Henrique foi derrubado por Wálber na área e o juiz deu pênalti para o Brasil. Bruno Matias bateu alto no canto esquerdo e ampliou a vantagem. O Guarani diminuiu com Bruno Sávio aos 26 e pressionou nos minutos restantes em busca do empate, mas Bruno José anotou o terceiro do Xavante aos 50 e deu números finais à partida.