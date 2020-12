Brasil já pode ter superado 220 mil mortes por Covid-19

O Brasil pode já ter superado o número de 220 mil mortes por Covid-19. Segundo levantamento, realizado nesta última semana, chegou a 190 mil óbitos por causa do coronavírus. Contudo, esse número ainda é maior.

Atualmente, somente os Estados Unidos têm número maior de mortes do que o Brasil. Veja mais sobre esse levantamento. Além disso, confira quando a vacina contra o vírus começa.

Brasil pode ter superado mais de 220 mil mortes por Covid-19

Levantamento realizado pela organização Vital Strategies, mostrou que casos de coronavírus vem aumentando continuamente. Portanto, chegando ao número de 7.448.560 infectados.

No entanto, o número de óbitos vem aumentando significativamente. Visto que, o número pode superar mais de 220 mil mortes por Covid-19. Além disso, 33 mil mortos podem não estar incluídos na lista oficial do coronavírus.

Mortes podem ter sido causadas por complicações do Covid-19

A SRAG – Síndrome Respiratória Aguda Grave, pode aumentar o número de mortes do coronavírus. Sobretudo, por que teve seu número de óbitos, se causa específica, maior durante a pandemia do Covid-19.

Assim, com um total de 68.631 pacientes da SRAG que tiveram mortes por um ou mais sintomas do vírus. Visto que, esse número pode fazer com que chegue a 220 mil mortes por Covid-19.

Para levantamento é preciso investigar mais casos

Marinho, responsável pelo levantamento, diz que é necessário investigar mais a fundo. Todavia, porque o número oficial pode estar deixando alguns casos de fora. Por isso, é preciso considerar outros critérios.

O número de 220 mil mortes por Covid-19 tende a aumentar se forem considerados outros casos clínicos, como as SRAG. Além disso, é necessário que haja uma investigação por parte do Ministério da Saúde.

Brasil só começará vacinação em 2021

Mesmo com um número de 220 mil mortes por Covid-19, Brasil só começará a vacinar em fevereiro. Posto que nenhuma vacina, com testes feitos aqui, ainda aprovou-se.

Para Margareth Dalcomo, da Fiocruz, o país não fez as negociações com os fabricantes das vacinas. Visto que, a 6 meses atrás, outros países já estavam negociando. Entretanto, o Brasil perdeu esse tempo.

As vacinas, Sinovac e Astrazeneca, só podem ser aprovadas no Brasil após registro nos seus países de origem. Portanto, após esse registro, as pode-se usar as vacinas na população. Visto que só poderá ocorrer em fevereiro de 2021.

Enquanto não aplica-se as vacinas, precisa-se de apoio da população. Dessa forma, mantenha o isolamento e o uso de máscara. Assim, cuidará de sua saúde e de seus familiares.