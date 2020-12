Brasil supera 7 milhões de casos de Covid-19

O Brasil superou 7 milhões de casos de Covid-19. Além disso, o número de mortos é o maior em três meses. Inclusive, os dados podem ser piores. Isso porque o estado de São Paulo não enviou as informações atualizadas ao sistema.

Foi o maior número de mortes registradas em um dia. Assim, tiveram 968 falecimentos por conta do vírus. Então, já são mais de 180 mil óbitos desde o começo da pandemia.

Para que os casos diminuam é preciso colaboração da população. Também é necessário iniciar a campanha de vacinação contra a doença.

7 milhões de casos: Brasil é o terceiro país do mundo

Com mais de 7 milhões de casos, o Brasil está em terceiro lugar no mundo. Em seguida temos os Estados Unidos, com 16 milhões, e a Índia, com nove.

O estado de São Paulo tem o maior número de casos. Já ultrapassam 1,3 milhões e somam mais de 44 mil mortes.

Depois de São Paulo, o Distrito Federal também apresenta uma média alta de contaminação. Em relação às regiões, a norte foi a única com estabilidade. Assim, centro-oeste, nordeste, sudeste e sul tiveram aumentos.

Motivos do aumento de casos

Acredita-se que o país chegou aos 7 milhões de casos por descuido da população. Ou seja, o período de quarentena e os cuidados com a saúde não estão sendo respeitados.

Ainda há aglomerações e atividades acontecem da maneira errada. Desta forma, os casos de contaminação aumentam, podendo levar à morte de muitas pessoas.

É necessário que as orientações médicas sejam seguidas para reduzir o aumento dos casos. Então, veja o que pode ser feito para melhorar a situação:

Utilizar máscara sempre que sair de casa;

Manter hábitos de higiene;

Lavar as mãos e usar álcool gel;

Evitar aglomerações;

Respeitar o distanciamento de dois metros;

Não sair sem necessidade;

Evitar o contato físico com outras pessoas.

Assim, seguindo as recomendações você está fazendo sua parte no combate ao vírus. Logo, as chances de diminuição dos casos são maiores.

Vacinação x 7 milhões de casos

Mesmo o país chegando aos 7 milhões de casos ainda não há um plano de vacinação definido. Ou seja, diferente de alguns outros lugares, possivelmente as doses ainda demoram para serem distribuídas.

Portanto, o ideal é que todos continuem fazendo sua parte para evitar a contaminação. Enquanto isso, o plano de vacinação deve ser aprovado e em breve divulgado para toda a população.