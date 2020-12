Brasil vai encerrar o ano sem perder empregos no mercado formal, afirma Guedes

Nesta quarta-feira (16), Paulo Guedes, ministro da Economia, afirmou que o país deve encerrar 2020 sem registro de perdas de emprego no mercado formal de trabalho. A declaração foi dada durante evento online na Conferência de Montreal.

De acordo com o ministro, a economia do Brasil está se recuperando de forma acelerada, em “V”, após a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. “Nós vamos alcançar o final do ano, muito provavelmente, perdendo zero emprego no mercado formal. Nós últimos meses, nós criamos 1 milhão de empregos”, afirmou.

Em outubro, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), a economia do Brasil teve saldo positivo de criação de 394.989 empregos com carteira assinada. Outubro foi o quarto mês de alta no índice. Porém, no acumulado de 2020 ainda há perda de 171.139 postos de trabalho.

Paulo Guedes afirmou durante o evento online que o resultado foi favorável por causa das medidas de proteção ao emprego que o governo lançou durante a crise econômica. O governo criou medidas como a que permitiu que empresas reduzissem salário e jornada de seus empregados.

O ministro da Economia também afirmou que o país irá seguir com sua agenda de reformas que considera estruturais e privatizações. “Vamos acelerar a privatização, os investimentos privados. Nós estamos vendendo mais de 30 aeroportos, companhias estatais. Nós também vamos autorizar a venda de ferrovias”, disse.

Entre o mercado informal, a principal medida do governo foi o auxílio emergencial. Criado para pagar três parcelas de R$ 600, ele foi prorrogado por mais duas parcelas de R$ 600. Todos os beneficiários têm direito às cinco parcelas de R$ 600. Em seguida, foi prorrogado para mais quatro parcelas de R$ 300, mas nem todos têm direito a elas. Os pagamentos para todos os beneficiários chegam ao fim no dia 29 de dezembro.