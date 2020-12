Brasileirão 2020 só acaba em 2021; relembre as nove vezes que o campeão nacional levantou a taça no ano seguinte

O Campeonato Brasileiro de 2020 só acabará em 24 de fevereiro de 2021. O fato é curioso, mas não é inédito na história. Esta será a décima vez que uma competição nacional começa em um ano e termina no ano seguinte.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

A Taça Brasil, que nasceu em 1959, passou a ser reconhecida como Campeonato Brasileiro pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a partir de 2010, e a primeira vez que o calendário extrapolou o ano foi em 1962, com o Santos de Pelé e cia, repetindo o atraso em 1963.

A última vez que tal fato aconteceu foi na Copa João Havelange, que começou em 2000 e terminou em 2021 por causa de uma tragédia na final entre Vasco e São Caetano em São Januário.

O formato de pontos corridos passou a ser adotado em 2004 e nunca viu um campeão no ano seguinte. Neste quesito, o Brasileirão de 2020 será inédito, já que o vencedor só levantará a taça em 2021.

1962 e 1963

play 1:49 Camisa 10 ficou devendo na semifinal da competição, contra o Grêmio

O calendário apertado não é novidade no Brasil. Amistosos pela Europa, Mundial Interclubes e Campeonato Paulista fizeram com que o Santos se tornasse campeão da Taça Brasil de 1962 e 1963 apenas nos anos seguintes. O primeiro título veio em 2 de abril de 1963, quando passou pelo Botafogo na decisão. O time da Vila Belmiro levantaria a taça de 1963 em 28 de janeiro de 1964, superando o Bahia na final.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

1968

A última edição da Taça Brasil começou em 1968 e demorou 14 meses para chegar ao fim. Teve de tudo: calendário mal organizado, Palmeiras e Santos abandonando a disputa e uma semifinal com paralisação e W.O. do catarinense Metropol. O campeão foi o Botafogo, apenas em 4 de outubro de 1969, superando o Fortaleza no jogo decisivo.

1973 e 1974

O campeonato começou em agosto de 1973 e chegou ao fim em 20 de fevereiro de 1974. Calendário europeu? Que nada, inchaço no número de participantes mesmo, com a extinção da Segunda Divisão e uma série de clubes convidados. A maratona acabou com título do Palmeiras. A situação se repetiu em 1977, com o São Paulo se sagrando campeão nos pênaltis diante do Atlético-MG, em jogo único em 5 de março de 1978.

1986

Novamente, com o inchaço no número de clubes, o campeão de 1986 foi conhecido em 25 de fevereiro de 1987, novamente com o São Paulo vencendo nos pênaltis, desta vez o Guarani, em Campinas.

Copa União 1987 e 1988

A Copa União nasceu depois da criação do Clube dos 13 e deu sequência a mais dois anos com campeões sendo conhecidos tardiamente. A edição 1987 ainda traz a eterna discussão entre os torcedores sobre quem foi o campeão, Flamengo ou Sport. Independentemente disso, o vencedor foi conhecido apenas em 7 de fevereiro de 1988. Já o Bahia foi campeão de 1988 derrotando o Inter na decisão, em 19 de fevereiro de 1989, na última edição da Copa União.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Tragédia em 2000

O segundo jogo da decisão da Copa João Havelange, nome dado ao Brasileirão de 2000, estava marcado para 30 de dezembro, Vasco x São Caetano, em São Januário. Na ida, 1 a 1 no Palestra Itália, hoje Allianz Parque. Mas, aos 40min do primeiro tempo, parte do alambrado cedeu e cerca de 150 torcedores ficaram feridos. A final foi paralisada e remarcada para 28 de janeiro, com vitória vascaína por 3 a 1.