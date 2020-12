Brasileiro do Arsenal testa positivo para COVID-19 e vai perder ao menos dois jogos da Premier League

Nesta terça-feira (29) o Arsenal visita o Brighton pela 16ª rodada da Premier League e terá alguns desfalques importantes. Além de David Luiz e Willian, que mesmo com teste negativo para COVID-19 não conseguiram se juntar a tempo do restante do grupo para a viagem, os Gunners também não poderão contar mais uma vez com outro brasileiro: Gabriel Magalhães.

O zagueiro de 23 anos está afastado desde o último sábado (26), quando o clube londrino informou que o jogador teve contato com pessoas com COVID-19. Assim como seus compatriotas, ele ficou de fora da vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, no fim de semana.

Em comunicado oficial divulgado nesta segunda (28), véspera da partida com o Brigthon, os Gunners informaram que Gabriel testou positivo para o vírus e seguem em isolamento.

“Testou positivo para COVID-19 e está isolando de acordo com os protocolos do governo do Reino Unido e da Premier League. Continuaremos a monitorar e apoiar Gabriel, e esperamos que ele esteja disponível novamente após nossas próximas duas partidas”, divulgou o clube londrino.

Desta forma, além da partida desta terça, o brasileiro também não poderá entrar em campo contra o West Bromwich, no sábado (2), pela 17ª rodada.

Contratado junto ao Lille-FRA no início da atual temporada, Gabriel é titular da zaga do Arsenal. Até aqui, o defensor tem 15 jogos pelo clube londrino e dois gols anotados.

O Arsenal é o 15º colocado da Premier League, com 17 pontos, e tem sequência importantíssima de jogos nessa semana para liquidar de vez as chances de rebaixamento.