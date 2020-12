Brasileiro: Renato elogia jogo do Grêmio e classifica empate com o Goiás como ‘bom resultado’: ‘Só faltou o gol’

O Grêmio não venceu neste sábado, mas para o técnico Renato Gaúcho, o empate por 1 a 1 com o Goiás, fora de casa, não foi um resultado ruim.

Na coletiva pós-jogo, o comandante citou a dificuldade de jogar contra equipes da zona de rebaixamento e as mudanças na escalação como atenuantes.

“A gente criou bastante, tivemos as chances de fazer o gol principalmente no primeiro tempo. Faltou cuidado no último passe, acertar no último, até porque eu havia falado para eles que tínhamos que trabalhar em cima do psicológio do Goiás, que estão numa situação difícil. Faltou gol”, afirmou.

“Eu gostei da equipe, a equipe criou, teve bastante posse de bola, mas infelizmente não conseguimos o nosso objetivo, que era a vitória”, seguiu.

“Mas um ponto está bom, até porque não tem jogo fácil, principalmente esses jogos que você pega as equipes lá embaixo e elas estão com a corda no pescoço. E até porque colocamos uma equipe totalmente diferente para jogar hoje” , completou.

Com o resultado, o Grêmio caiu duas posições e saiu do G4 do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos na 6ª colocação.

Renato Gaúcho durante jogo entre Grêmio e Goiás, pelo Brasileirão LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O time volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h15 (Brasília), para encarar o Santos pela volta das quartas de final da Conmebol Libertadores.