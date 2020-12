Braz não desiste e ainda busca renovação com Diego Alves no Flamengo

Diego Alves segue com o futuro indefinido no Flamengo. Dentro do clube, há divisão entre quem deseja ou não a renovação com o goleiro. No primeiro grupo está o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que não desistiu e trabalha nos bastidores para resolver a situação.

Com contrato até o final do ano, o camisa 1 sentiu-se desrespeitado. O arqueiro não gostou de ter a renovação vetada pelo departamento financeiro do clube, após ter negociado os valores do novo vínculo com os dirigentes Bruno Spindel e o próprio Marcos Braz.

Um dos líderes do elenco, Diego Alves deixou clara sua insatisfação com a postura do clube. Ouviu que só teria um novo contrato se aceitasse valores menores do que os que foram previamente combinados, sem o reajuste solicitado.

Nos bastidores, Braz é um forte aliado do jogador. O dirigente ainda não jogou a toalha, depois de não ter gostado do veto do departamento de finanças.

Ele entende que Diego é uma peça importante e influente dentro do grupo e procura uma solução amigável. Na base da conversa, Braz trabalha para chegar a um acordo. Algo que agrade ao goleiro e também ao presidente Rodolfo Landim.

O tempo, no entanto, está acabando, e a novela continua… Um final feliz ainda é possível.