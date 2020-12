Braz segue próximo de Jorge Jesus e abre o jogo sobre rumores de Arão no Benfica

Em momento de turbulência no Benfica após a derrota para o rival Porto na decisão da Supertaça de Portugal, Jorge Jesus recebeu nos últimos dias telefonema de Marcos Braz. A conversa, no entanto, não teve como objetivo um eventual retorno do técnico à Gávea em 2021.

Em contato com o jornalista Jorge Nicola, comentarista dos canais ESPN, o vice-presidente do Flamengo confirmou que ligou para o português nos últimos dias, mas apenas para um contato entre amigos. Dirigente e treinador ficaram muito próximos durante 2019, quando Jesus trabalhou no Rubro-Negro.

“Liguei, mas para desejar Feliz Natal e um próspero ano novo”, disse Braz a Nicola, em reportagem publicada em seu blog no portal Yahoo.

Outro tema abordado entre Jorge Nicola e Marcos Braz foi um suposto interesse dos Encarnados em um nome do Flamengo. Segundo informações publicadas pelo jornal português Record no último domingo (27), o treinador quer um jogador para ‘corrigir os problemas’ do meio-campo da equipe, e o escolhido teria sido William Arão.

Comandado por Jorge Jesus no clube rubro-negro, o volante de 28 anos cresceu de produção com o treinador e se tornou um dos pilares da equipe campeã brasileira e da Conmebol Libertadores em 2019.

“Não teve nenhuma consulta”, se limitou a dizer Marcos Braz a Jorge Nicola.

Caso o Flamengo não aceite liberar o jogador no próximo mercado de transferências, Jorge Jesus tem um ‘plano B’, que é William Carvalho, atualmente no Betis. Também com 28 anos, o nome da seleção de Portugal pode custar a ‘pechincha’ de 2 milhões de euros, cerca de R$ 12 milhões, aos cofres do Benfica.

Na atual temporada, o Benfica fechou com nada menos do que 11 reforços para montar um ‘supertime’ para Jorge Jesus. O mais caro foi Everton Cebolinha, ex-Grêmio, que custou 25 milhões de euros (cerca de R$ 150 milhões).

Ainda assim, a equipe não conseguiu se classificar para a fase de grupos da Uefa Champions League, perdeu a Supercopa de Portugal há alguns dias para o arquirrival Porto e é segunda colocada no Português, com 24 pontos, dois a menos que o Sporting, líder, e dois a mais que os Dragões, na terceira posição.