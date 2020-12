Brenner brilha de novo no Maracanã e faz o que nenhum atacante conseguiu desde 2015

Brenner voltou a ser decisivo em uma vitória importante do São Paulo na temporada, ao anotar os dois gols sobre o Fluminense, no sábado (26) passado, pelo Campeonato Brasileiro. E logo no Maracanã, onde o atacante já havia marcado três vezes contra o Flamengo, no primeiro turno do Brasileirão e nas quartas de final da Copa do Brasil.

Com mais esses dois gols na conta, Brenner atingiu algo que nenhum atacante do Tricolor conseguiu fazer desde a temporada 2015. Agora, o jovem soma 22 tentos no ano e lidera disparado a artilharia do clube.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

O último a fechar o ano com tantos gols na conta foi Alexandre Pato, em 2015. O então camisa 11 balançou as redes 26 vezes naquele ano, graças a uma boa fase vivida sob comando de Muricy Ramalho e depois Juan Carlos Osorio.

A diferença entre eles é na média de gols. Para marcar 26 vezes, Pato precisou de 61 jogos, média de 0,42 gol por jogo. Já Brenner entrou em campo “apenas” 37 vezes, já que passou boa parte da temporada na reserva e só virou titular absoluto a partir de 7 de outubro, na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO, no Morumbi.

O São Paulo ainda joga uma última vez em 2020, na quarta-feira (30), contra o Grêmio, pela segunda partida semifinal da Copa do Brasil. Mas, se for considerado o desempenho da temporada inteira, Brenner ainda tem mais dois meses para aumentar o recorde pessoal, já que o Brasileiro vai até 24 de fevereiro.

O maior artilheiro tricolor na década foi Luis Fabiano, que marcou 31 vezes em 44 jogos em 2012, ano do último título do clube. É mais uma meta para o atual goleador do São Paulo, cada vez mais consolidado como peça fundamental de um time que briga para encerrar um jejum tão incômodo.