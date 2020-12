Brenner brilha, garante vitória do São Paulo sobre o Fluminense e faz Tricolor paulista disparar na ponta

Coube a Brenner fazer o São Paulo disparar na liderança do Campeonato Brasileiro. Inspirado, o camisa 30 marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 do Tricolor paulista sobre o Fluminense, na noite deste sábado, no Maracanã, em jogo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, os comandados de Fernando Diniz encerram o ano de 2020 com 56 pontos, sete a mais que o vice-líder Atlético-MG. A equipe das Laranjeiras segue estacionada nos 40 pontos.

Os são-paulinos voltarão a campo já nesta quarta-feira, às 21h30, para encarar o Grêmio no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil (os gremistas venceram por 1 a 0 a primeira partida). O Tricolor das Laranjeiras abre o ano de 2021 com um clássico diante do Flamengo no dia 6 de janeiro (uma quarta-feira), às 21h30.

>> CONFIRA COMO FICOU A CLASSIFICAÇÃO DO BRASILEIRÃO



BRENNER DERRUBA ‘CASTELO DE AREIA’

​

O equilíbrio ditou os primeiros minutos do embate no Maracanã. O Fluminense adiantava a marcação e apostava na troca de passes, mas era pouco incisivo ao avançar pelas pontas para tentar surpreender os são-paulinos. Já o São Paulo depositava as fichas na troca de passes, só que esbarrava na dedicação dos donos da casa para fechar os espaços.

Até que uma hesitação ruiu a marcação do Flu. Wellington Silva inverteu jogada e entregou a bola no pé de Gabriel Sara. O camisa 21 tabelou com Daniel Alves e, em seguida, lançou Reinaldo na esquerda. O lateral cruzou rasteiro e Brenner aproveitou o cochilo completo da defesa adversária para estufar a rede.

TRANCOS E BARRANCOS



O Fluminense ensaiou uma reação rápida justamente com Wellington Silva. O camisa 17 foi lançado e finalizou com força, mas a bola passou por cima do travessão. No entanto, a equipe de Marcão penava para criar jogadas e abusava dos cruzamentos pouco efetivos.

O Tricolor paulista, por sua vez, dominava as ações e colecionava chances desperdiçadas. Gabriel Sara cobrou falta e Marcos Felipe defendeu em dois tempos. Em seguida, Brenner foi lançado na direita, mas tropeçou na bola ao concluir a jogada. O camisa 30 ainda lançou Luciano, mas Nino se antecipou para evitar a conclusão.

COCHILOU… O FRED PEGOU!



O Fluminense voltou do intervalo em ritmo acelerado. Danilo Barcelos alçou bola e Matheus Ferraz concluiu para fora. E um novo vacilo mudou o panorama do jogo. Gabriel Sara saiu jogando e abriu caminho para Fred avançar. O camisa 9 encheu o pé da entrada da área e igualou o placar.

Em seguida, Danilo Barcelos ainda exigiu Tiago Volpi em finalização de longe. Mas, aos poucos, os ânimos da equipe das Laranjeiras foram se arrefecendo por erros em tomadas de decisões.

QUEM PARA?



Aos poucos, os comandados de Fernando Diniz voltaram a ganhar fôlego. Brenner aproveitou hesitação de Yuri e finalizou de longe, mas Marcos Felipe encaixou. Em seguida, Daniel Alves aproveitou sobra de escanteio e cruzou. Bruno Alves desviou e Pablo até balançou a rede, só que o gol foi anulado por toque de mão do defensor são-paulino.

Brenner brilhou no Maraca (Foto: Nayra Halm Agência Lancepress!)

A bola estava reservada novamente para Brenner. Reinaldo esticou bola a Gabriel Sara que, da esquerda cruzou. O camisa 30 surgiu no meio da área e fez Marcos Felipe se desdobrar para salvar. Pablo tentou uma finalização, mas foi o artilheiro são-paulino que, fulminante, completou para a rede: 2 a 1, aos 26 minutos.

RETA FINAL DRAMÁTICA



Em vantagem, o São Paulo tentou cadenciar a partida e se lançava especialmente em jogadas pelas pontas. Enquanto isso, o Fluminense via em Fred a referência para abrir espaços no setor ofensivo. O camisa 9 ajeitou de peito e Yago concluiu, mas Reinaldo travou a jogada. Em seguida, o veterano lançou Caio Paulista, que avançou como quis pela área, mas concluiu rente à trave.

Em sua última tentativa clara, Fred serviu Miguel, mas o jovem chutou sem direção. O São Paulo, mais organizado e em grande partida de Brenner, passará o Ano Novo comemorando o disparar na liderança e o Tricolor das Laranjeiras, em clima de ressaca.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 x 2 SÃO PAULO

Data/Hora: 26/12/2020 – 21h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA – RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (FIFA – RS) e Michael Stanislau (RS)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Bins (RS)

Gols: Brenner, 14/1T (0-1), Fred, 6/2T (1-1), Brenner, 26/2T (1-2)

Cartão amarelo: Yuri, Nino. Danilo Barcelos (FLU), Luan (SAO)

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri (Caio Paulista, 28/2T), Yago Felipe e Michel Araújo (Felippe Cardoso, 42/2T); Wellington Silva (Miguel, 28/2T), Marcos Paulo (Lucca, 13/2T) e Fred. Técnico: Marcão

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan (Rodrigo Nestor, 29/2T), Daniel Alves, Gabriel Sara (Toró, 36/2T) e Igor Gomes (Vitor Bueno, 16/2T); Luciano (Pablo, 16/2T) e Brenner (Hernanes, 36/2T). Técnico: Fernando Diniz