Brenner brilha, mas reconhece atuação coletiva abaixo: “Sobressaímos na vontade”

Artilheiro do São Paulo na temporada, com 22 gols, Brenner balançou as redes duas vezes neste sábado, contra o Fluminense, para garantir a vitória no Maracanã. Passada a partida, o atacante reconheceu o desempenho coletivo aquém das expectativas, mas ressaltou a importância do resultado positivo, que deixa a equipe de Fernando Diniz sete pontos à frente do segundo colocado.

“A gente joga em time gigante, sempre procurando ganhar. Se mudasse o time, não faria diferença, porque nossa equipe é muito qualificada. Mas, ele [Fernando Diniz] optou pela equipe titular. Hoje não fizemos uma grande partida, mas sobressaímos na vontade e conseguimos sair com o resultado”, disse Brenner ao SporTV.

Com os dois gols deste sábado, Brenner se igualou a Gino Orlando e Müller como o são-paulino que mais vezes balançou as redes no Maracanã, com cinco tentos. Depois de decepcionar a torcida ao desperdiçar uma chance inacreditável na última quarta-feira, contra o Grêmio, o camisa 30 parece ter se redimido neste fim de semana.

“Fico feliz pelo momento que estou vivendo, trabalhei pra isso. Espero manter, mas, acima de tudo, ganhar jogos e a gente conseguir nossos objetivos principais”, prosseguiu.

Ao ser substituído por Hernanes no segundo tempo, Brenner recebeu uma compressa de gelo na perna, mas garantiu que não é nada grave e, aparentemente, tem totais condições de enfrentar o Grêmio na próxima quarta-feira, no Morumbi, em duelo que vale vaga para a grande final da Copa do Brasil.

“Está tudo certo, deu uma câimbra ali, mas foi suave”, concluiu.