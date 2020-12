Brenner brilha na rodada, e Abel Ferreira entra na briga por Bola de Prata

Carrasco dos times cariocas, o atacante Brenner deixou sua marca mais uma vez no Maracanã, marcou os dois gols na vitória do São Paulo sobre o Fluminense por 2 a 1 e foi o maior pontuador da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro no 51º Prêmio ESPN Bola de Prata Sportingbet.

Um dos destaques do líder São Paulo na competição, o centroavante entrou na briga também pela Bola de Prata, figurando agora no top 5 de atacantes do prêmio, pegando o lugar de Pepê, do Grêmio. Com 11 gols na competição, Brenner luta ainda artilharia da competição, que pode lhe render também a Bola de Prata.

Hoje, o artilheiro é Thiago Galhardo, do Internacional, com 16 gols, que marcou na vitória do time colorado sobre o Bahia e quebrou um jejum de dez rodadas sem marcar pela competição. Com a boa atuação, Galhardo colou em Luciano, do São Paulo, o segundo melhor atacante no Bola de Prata. Marinho, do Santos, que fez um gol no empate com o Ceará, continua na liderança entre os atacantes e também no geral, na disputa pela Bola de Ouro.

Ao final dessa 27ª rodada, a seleção do Bola de Prata se manteve a mesma da rodada anterior. O meia Everton Ribeiro, do Flamengo, não foi tão bem no empate contra o Fortaleza, mas conseguiu se manter à frente de Vina, do Ceará, agora por 0,001 ponto. Já entre os laterais esquerdos, a novidade é Fábio Santos, do Corinthians, agora na segunda colocação, à frente de Guilherme Arana e já perto de Filipe Luís.

Na disputa entre os técnicos, Abel Ferreira, do Palmeiras, completou o mínimo de jogos nesta rodada e já aparece como segundo melhor, atrás apenas de Fernando Diniz.

A seleção do Bola de Prata após a 27ª rodada ficou dessa forma: Tiago Volpi (São Paulo), Isla (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras), Diego Costa (São Paulo) e Filipe Luís (Flamengo); Daniel Alves (São Paulo), Gerson (Flamengo), Éverton Ribeiro (Flamengo) e Arrascaeta (Flamengo); Marinho (Santos) e Luciano (São Paulo). Técnico: Fernando Diniz (São Paulo).

Seleção do Bola de Prata após 27 rodadas do Campeonato Brasileiro ESPN

Athletico-PR tem três na seleção da 27ª rodada

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, em casa, o Athletico-PR conseguiu colocar três jogadores na seleção da 27ª rodada no Bola de Prata. O goleiro Santos, que já havia entrado na seleção da 26ª rodada, voltou a ficar entre os melhores. O volante Richard, que deu uma assistência para Nikão, e o atacante Carlos Eduardo, autor de dois gols, também entraram no time ideal da rodada.

São Paulo, Atlético-MG e Palmeiras venceram e foram bem também no prêmio, colocando dois jogadores na seleção da rodada. No tricolor, além do centroavante Brenner, o melhor da 27ª rodada, entrou também o lateral-esquerdo Reinaldo, que deu uma assistência. Do Palmeiras, entraram o zagueiro Luan e o lateral direito Gabriel Menino, que deu o passe para o gol de Luiz Adriano na vitória sobre o Red Bull Bragantino por 1 a 0. Já do Atlético-MG entraram o atacante Hyoran (um gol) e o zagueiro Junior Alonso (uma assistência) na vitória sobre o Coritiba por 2 a 0.

A seleção da 27ª rodada do Bola de Prata ficou assim: Santos (Athletico-PR), Gabriel Menino (Palmeiras), Luan (Palmeiras), Junior Alonso (Atlético-MG) e Reinaldo (São Paulo); Richard (Athletico-PR), Shaylon (Goiás), Cazares (Corinthians) e Hyoran (Atlético-MG); Carlos Eduardo (Athletico-PR) e Brenner (São Paulo). Técnico: Fernando Diniz (São Paulo)

Seleção da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro ESPN

Desde 2017, o prêmio conta com a pontuação composta por 40% de estatísticas (o Algoritmo DataESPN) + 60% das notas dos jornalistas.

GOLEIRO CLUBE JOGOS PONTOS Tiago Volpi São Paulo 27 5,32 Santos Athletico-PR 22 5,14 Felipe Alves Fortaleza 26 5,07 Weverton Palmeiras 22 5,04 Everson Atlético-MG 17 5,01

LATERAL DIREITO CLUBE JOGOS PONTOS Isla Flamengo 17 5,32 Guga Atlético-MG 22 5,20 Fagner Corinthians 23 5,13 Madson Santos 19 5,09 Gabriel Menino Palmeiras 21 5,09

ZAGUEIROS CLUBE JOGOS PONTOS Diego Costa São Paulo 16 5,41 Gustavo Gómez Palmeiras 17 5,37 Junior Alonso Atlético-MG 21 5,28 Bruno Alves São Paulo 18 5,24 Réver Atlético-MG 17 5,23

LATERAL ESQUERDO CLUBE JOGOS PONTOS Filipe Luís Flamengo 19 5,46 Fábio Santos Corinthians 14 5,43 Guilherme Arana Atlético-MG 26 5,42 Reinaldo São Paulo 25 5,40 Matías Viña Palmeiras 18 5,16

VOLANTE CLUBE JOGOS PONTOS Gerson Flamengo 23 5,42 Daniel Alves São Paulo 20 5,41 Edenílson Internacional 23 5,40 Luan São Paulo 20 5,33 Matheus Henrique Grêmio 21 5,28

MEIA CLUBE JOGOS PONTOS Arrascaeta Flamengo 16 5,56 Everton Ribeiro Flamengo 21 5,48 Vina Ceará 20 5,48 Claudinho RB Bragantino 24 5,45 Patrick Internacional 23 5,32

ATACANTE CLUBE JOGOS PONTOS Marinho Santos 22 5,66 Luciano São Paulo 24 5,51 Thiago Galhardo Internacional 25 5,51 Keno Atlético-MG 26 5,36 Brenner São Paulo 21 5,28

TÉCNICO CLUBE JOGOS PONTOS Fernando Diniz São Paulo 27 6,35 Abel Ferreira Palmeiras 8 6,31 Jorge Sampaoli Atlético-MG 27 6,17 Rogério Ceni Flamengo 24 6,17 Vagner Mancini Corinthians 27 6,07

BOLA DE OURO CLUBE POSIÇÃO JOGOS PONTOS Marinho Santos ATA 22 5,66 Arrascaeta Flamengo MEI 16 5,56 Luciano São Paulo ATA 24 5,51 Thiago Galhardo Internacional ATA 25 5,51 Vina Ceará MEI 20 5,49