Brenner e Richarlison são destaque em lista da Forbes de personalidades com menos de 30 anos

Os atacantes Brenner, do São Paulo, e Richarlison, do Everton, foram citados pela revista Forbes na lista “Under 30”, que destaca as 30 principais personalidades brasileiras com menos de 30 anos em diversas áreas como esporte, ciência, música, finanças, entre outras.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

Além do sucesso dentro de campo em 2020, a dupla também se mostrou muito ativa nas redes sociais, indo além da interação com a torcida, e apoiando causas sociais como o combate ao racismo.

Aos 20 anos, Brenner foi um dos grandes destaques da campanha do São Paulo neste ano. O jovem marcou 22 gols em 37 jogos. Já Richarlison, aos 23, fez 14 aparições e foi às redes cinco vezes na nova temporada do futebol inglês, além de ser presença constante na seleção brasileira do técnico Tite.