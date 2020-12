Brenner põe Diniz como ‘pilar da vida’ e revela o que ouviu do técnico antes de brilhar pelo São Paulo

O São Paulo vive grande momento na temporada, já que lidera o Brasileirão e segue vivo na semifinal da Copa do Brasil. Destaque da equipe, Brenner fez questão de exaltar o trabalho do comandante Fernando Diniz para o seu futebol crescer em 2020.

Segundo o atacante, que já anotou 20 gols em 33 partidas neste ano, não há problema em admitir que própria carreira passou por altos e baixos. E, para Brenner, o treinador tem sido um dos pilares para o seu bom momento e também da equipe, como disse em entrevista exclusiva aos canais ESPN.

“Cheguei ao São Paulo com 11 anos, subi ao profissional com 17. Subi bem, mas tive oscilações. Não estava 100% preparado. Por algum momento, não achei que poderia ser o que tinha planejado. Minha relação com o Diniz vem disso, dele saber me recuperar, acreditar em mim durante m momento ruim, nem joguei no Fluminense”.

“Ele pediu minha volta, ficou insistindo. Acreditou em mim. Tive que mudar postura, modo de pensar e fico feliz por estar colhendo o que a gente conversou e estou trabalhando muito”, disse o atacante”.

Emprestado ao Fluminense em 2019, Brenner fez apenas seis jogos pelo time carioca e se viu totalmente desanimado com a falta de chances. Recentemente, em uma entrevista à SPFC TV, o atacante admitiu que era um pouco mimado e que isso o prejudicou. Ele credita muito a conversa que teve com Fernando Diniz como trunfo para dar a volta por cima.

“Ele é um dos principais pilares, é um cara que quase ninguém acreditava em mim. Ele manteve o seu pensamento, que eu poderia estar ajudando, fazendo gol se eu fizesse a coisa certa. Coloco ele como um dos pilares por viver esse momento e ter recuperado carreira. Só gratidão”.

“Não sabia que iria voltar. Aí recebi a notícia de que ele me queria, fiquei feliz, com as baterias renovadas. Chegou aqui, falei que iria trabalhar ao máximo, a gente foi conversando, demorou até para dar certo, mas estávamos próximos, tentando se ajudar, foi um momento importante para mim. Voltei para o São Paulo, coisa que eu não me imaginava”, finalizou.

Gazeta Press

Na última quarta-feira, o São Paulo venceu o Botafogo por 4 a 0, com dois gols de Brenner. O próximo desafio será diante do Corinthians, neste domingo, às 18h15, pelo Brasileirão, com o atacante sendo a grande esperança para acabar com o tabu na Neo Química Arena.

A equipe tricolor amarga um jejum sem vencer na casa do rival. São 12 jogos, com nove vitórias do Corinthians e três empates.