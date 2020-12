Brenner tem noite estrelada, marca duas vezes e garante vitória do São Paulo sobre o Fluminense no Maracanã; vantagem na liderança aumenta

E o São Paulo conquistou mais uma importante vitória no Brasileirão. Neste sábado (26), no Maracanã, o Tricolor encarou o Fluminense, pela 27ª rodada, e levou a melhor com dois gols de Brenner, no triunfo por 2 a 1, que ainda contou com gol de Fred para os donos da casa.

A primeira boa chegada do jogo foi dos visitantes. Aos 9 minutos, Reinaldo infiltrou para Gabriel Sara, que tentou o giro, mas acabou sendo desarmado.

Cinco minutos mais tarde, o placar foi aberto no Maracanã. Aos 14 minutos, Wellington perdeu a bola, que foi parar nos pés deGabriel Sara, que iniciou boa jogada para o Tricolor Paulista e que terminou em cruzamento rasteiro de Reinado para gol de Brenner.

Aos 18 minutos, os donos da casa chegaram pela primeira vez com perigo no jogo. Em ataque comandado por Wellington Silva, o camisa 17 finalizou na entrada da área, mas a bola foi por cima da meta defendida por Volpi.

Na volta do 2º tempo, a primeira grande chance também foi do Flu, com Matheus Ferraz, que saiu na frente de todo mundo na marcação, se esticou todo para finalizar, mas a bola passou por cima do gol.

O empate do clube carioca veio aos 6 minutos, com Fred, que aproveitou bobeada de Gabriel Sara e chutou com força, sem chances para Volpi.

A festa dos donos da casa, porém, durou pouco. Aos 26 minutos, Brenner voltou a aparecer e marcou o segundo gol do São Paulo no Maraca. O atacante contou com bela assistência de Gabriel Sara.

Com a vitória, o São Paulo foi a 56 pontos, segue na liderança isolada, agora sete pontos na frente de Atlético-MG e Flamengo, ambos com 49 e que vêm logo atrás.

Já o Fluminense, segue em 7º na tabela com os mesmos 40 pontos, mas pode perder posições já que o Santos, com 38 pontos, entra em campo neste domingo (27).

Brenner teve noite iluminada pelo São Paulo contra o Fluminense no Maracanã Gazeta Press

Fluminense 1 x 2 São Paulo

GOLS: Fluminense: Fred São Paulo: Brenner (2x)

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri (Miguel), Yago Felipe, Wellington Silva (Caio Paulista), Marcos Paulo (Lucca) e Michel Araújo (Felippe Cardoso); Fred Técnico: Marcão

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Gabriel Sara (Toró), Dani Alves, Luan (Rodrigo Nestor) e Igor Gomes (Vitor Bueno); Luciano (Pablo) e Brenner (Hernanes) Técnico: Fernando Diniz

– Brenner chegou a seu 12 gols no Brasileirão e igualou Luciano na artilharia do São Paulo no Brasileirão

– Fred marcou o seu 3º gol no Brasileirão

Classificação

– Fluminense: 7º lugar, com 40 pontos

– São Paulo: 1º lugar, com 56 pontos

Próximos jogos

Enquanto o São Paulo volta a campo no meio de semana pela Copa do Brasil, o Fluminense só tem novo compromisso em 2021, pelo Brasileirão.

Quarta, 30/12, 21h30*, São Paulo x Grêmio

Quarta, 06/01, 21h30*, Flamengo x Fluminense

*horário de Brasília