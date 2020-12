Breno Lopes revela como Abel Ferreira conquistou elenco com meta de chutes por jogo, piadinha na beira do campo e até treino em vídeo

Nesta terça-feira, o Palmeiras recebe o Libertad-PAR, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da FOX Sports e do FOX App, pelo jogo de volta das quartas de final da Conmebol Libertadores – na ida, em Assunção, as equipes empataram por 1 a 1 .

A partida marca a volta do técnico Abel Ferreira ao banco de reservas alviverde após o português ficar afastado pela COVID-19. No período em que ficou fora, o Mister não participou dos empates com Santos (2 a 2) e Libertad (1 a 1), com a equipe sendo comandada pelos auxiliares Vítor Castanheira e João Martins.

Após o jogo no Paraguai, o zagueiro Gustavo Gómez destacou que os atletas do Verdão sentiram falta da presença de Abel na beira do campo, principalmente porque, em pouco mais de um mês de trabalho, o luso conquistou os corações do plantel alviverde.

Para saber os bastidores de como o português se aproximou dos atletas, a ESPN conversou com o atacante Breno Lopes, contratado recentemente pelo Palmeiras do Juventude.

No bate-papo com a reportagem, Breno destacou que Abel sabe mesclar perfeitamente cobrança e diversão, criando um ótimo ambiente de trabalho na Academia de Futebol.

“Ele é um professor muito bacana. Quando eu cheguei (do Juventude), ele me chamou na sala e disse que o Palmeiras tinha interesse na minha contratação depois que Wesley machucou. Eles precisavam urgente de um atacante. O Abel está sempre rindo e brincando, e, por isso, os jogadores se sentem muito à vontade com ele”, afirmou.

“Na hora dos treinos, ele cobra muita intensidade e perfeição. Tenho certeza que vou evoluir muito sob o comando dele, porque é um cara muito bacana. Um baita profissional e o grupo todo está correndo por ele”, acrescentou.

O ex-Juventude riu bastante ao revelar o lado divertido do comandante.

“Ele é muito brincalhão, toda hora está brincando com a gente. Teve um lance em um jogo que o Alan (Empereur) deu um carrinho, e o Abel virou para o banco. Todo mundo estava focado no jogo e achou que ele ia dar alguma instrução. Mas aí ele disse: ‘Esse aí vai ficar ralado uns três dias…’. Todo mundo caiu na risada”, brincou.

Lopes também destacou as muitas mudanças feitas pela comissão técnica estrangeira no dia-a-dia do clube palestrino.

Abel Ferreira durante treino do Palmeiras, na Academia de Futebol Cesar Greco/Ag Palmeiras

“A gente agora está até treinando nos dias de jogo, fazendo um bobinho. É parte da cultura deles lá fora de fazer isso, e estamos nos adaptando. Está abrindo nosso olhos”, exaltou.

“Os treinos são intensos, com muita prioridade em posse de bola, jogadas ensaiadas e contra-ataque. Muito do momento que estamos passando é parte dele”, salientou.

“Sempre vemos o Abel na Academia estudando e tendo ideias novas. A cada jogo a gente tem um estilo de jogo diferente, e ele sempre faz um plano para o jogo”, destacou.

VÍDEO E META DE FINALIZAÇÕES

Breno Lopes elogiou bastante o uso de vídeos por parte de Abel e da comissão para explicar melhor aos jogadores o que desejam nas partidas.

O atacante contou, inclusive, que, em certas ocasiões, o Mister usou apenas o vídeo para instruir o time, sem necessidade de outros tipos de treino.

“Ele usa muito vídeo nas palestras. Dias atrás, a gente ficou 20 minutos com vídeos e ele disse que o treino seria aquilo”, lembrou.

“Ele estava estudando com a gente, dizendo que íamos atacar por um lado e, quando não desse, teríamos uma segunda opção. Ele tem diversas variações de esquema, porque isso é muito importante. Quando você joga contra times fechados, precisa ter várias ideias. Se você tentar por dentro e estiver fechado, tem que ter outras opções. Ele dá liberdade para os jogadores criarem”, comentou.

“Ele tem várias opções. Para cada jogo, bota um plano e dá certo. A gente vê que o que ele fala sempre acontece no jogo. As ideias dele no futebol são fantásticas”, elogiou.

Breno ainda contou que Abel Ferreira tem uma meta de finalizações a gol por partida, e que cobra os números dos jogadores após as partidas.

“Ele mostra nos quadros antes das partidas o que ele quer que a gente faça. Ele quer que a gente finalize 14 vezes por jogo, por exemplo. É algo que nunca tinha visto antes. Depois dos jogos, ele mostra quantas finalizações e quantos cruzamentos fizemos”, relatou.

Fora isso, o atacante destaca que o luso adora fazer conversas individualizadas com os atletas para explicar bem suas instruções.

“Ele sempre conversa individualmente com os jogadores. Ele falou para mim: ‘Breno, eu acompanhei seus jogos na Série B e sei que você tem muita intensidade. Gosta de ir para cima, não quero que perca isso. Faça isso, desde que tenha compromisso com a equipe na marcação para ser solidário’, como ele gosta de dizer”, rememorou.

“E ele também já conversou muito também com os meninos da base, mesmo não tendo muito tempo, porque sabemos como o calendário está corrido”, observou.

E é justamente pela extensa preparação pré-jogo, com muitos treinos, vídeos e instruções, que o português não gosta de ficar gritando na área técnica.

“Na beira do campo ele é mais de conversar, não é de gritar muito. No intervalo é que ele cobra mais, principalmente se acha que o time deu uma relaxada, mas não é de ficar gritando. Ele é mais de conversar”, apontou.

“Com o Abel, o jogador vai para o jogo sabendo o que vai fazer. O ambiente é muito leve, e isso e importante para o futebol. Todo jogador quer um ambiente assim que o treinador conversa com você. Já peguei situações onde o treinador não fala com o jogador ou, quando vai mal, ele não dá confiança. Ele faz totalmente a diferença e isso faz com todo mundo evolua e cresça”, finalizou.