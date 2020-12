Bridgerton 1×8: Simon e Daphne ficarão juntos ou não? (RECAP)

Não há dúvidas de que Bridgerton foi uma das mais aclamadas séries lançadas pela Netflix em 2020. A plataforma de streaming seguiu os moldes de outras séries de época e construiu uma trama repleta de drama, romance e, é claro, mistérios. No final da temporada de estreia, o casal Simon e Daphne parece cada vez mais próximo de encontrar o seu fim e a Srta. Marina Thompson precisa dizer adeus ao seu marido. Veja o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 1×8 de Bridgerton

Logo no começo do episódio, Simon e Daphne posam para um retrato. Por um breve momento, eles parecem apaixonados, mas basta que o pintor comente sobre o olhar de devoção dos dois para que eles se separem. Portanto, eles decidem que, após o Baile de Hastings, vão cada um seguir sua própria jornada.

O motivo principal para isso é a promessa de vingança de Simon. Afinal, ele jurou que nunca se casaria e nem geraria outra criança Hastings depois de sua infância sofrida. Então, por mais que ele ame Daphne, ele decide por honrar esse juramento.

Enquanto isso, no season finale de Bridgerton o Lord Featherington tem um novo plano para recuperar sua fortuna. Ele decide fazer um acordo com Will Mondrich, em quem aposta para vencer uma luta de boxe! Porém, tudo o que vemos é ele entrando em uma sala com homens de aparência suspeita. Logo depois, Sir Phillip Crane chega à residência dos Featheringtons para anunciar a morte de seu irmão, Sir George. Para continuar a linhagem, ele pede a mão da Srta. Marina Thompson, grávida de seu falecido irmão. Como se as coisas já não fossem estranhas o suficiente!

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Retornando ao casal principal da série, Daphne encontra diversas cartas escritas por Simon para seu pai e começa a entender mais sobre a infância de seu amado. Então, ela decide aproveitar o baile de Hastings para declarar seu amor e ajuda Simon a entender que o rancor de seu pai, morto há muitos anos, poderia impedi-lo de viver uma vida plena e feliz.

O último episódio de Bridgerton termina com o nascimento do primeiro filho dos dois. Simon diz que seu nome deve começar com a letra “A” para manter a tradição de sua família.

Outro grande destaque da season finale é a busca do Visconde Bridgerton por uma esposa. Porém, ele quer apenas isso: uma esposa, e não importa se estará apaixonado por essa mulher ou não. Depois de ter sido abandonado por Siena, ele decidiu que nunca mais deixará ninguém partir o seu coração – por mais que, na verdade, a culpa tenha sido dele por ter tentado transformar uma mulher livre em uma mulher da corte.

A identidade de Lady Whistledown permanece um segredo, o que abre margem para uma possível 2ª temporada da série. O que você achou do final da 1ª temporada de Bridgerton? Deixe seu comentário no espaço abaixo e aproveite para compartilhar o recap nas redes sociais!