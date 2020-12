Bridgerton: Netflix divulga trailer completo de nova série de Shonda Rhimes

“Vale tudo no amor e na guerra”. Essa é a frase que abre o trailer e dita o tom de Bridgerton, nova série de Shonda Rhimes, criadora de Grey’s Anatomy. Este é o primeiro trabalho de Shonda para a Netflix e a estreia da autora em uma plataforma de streaming.

A série é inspirada na saga de livros homônima de Julia Quinn, que conta com nove livros publicados entre 2000 e 2013.

O drama irá acompanhar a filha mais velha dos Bridgertons, Daphne, que passa por uma mudança em sua vida ao buscar um casamento bem-sucedido na sociedade, mas, ao mesmo tempo, busca ser feliz no amor.

Confira o trailer:

Sinopse oficial de Bridgerton

“Criada por Chris Van Dusen da produtora Shondaland, Bridgerton acompanha Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), que precisa conseguir um bom casamento, mas também espera encontrar o verdadeiro amor.

Em Londres, no Período Regencial, esse sonho parece impossível. Ainda mais quando o irmão de Daphne começa a descartar todos os pretendentes, e a misteriosa Lady Whistledown espalha fofocas sobre ela na alta sociedade.

É aí que entra o rebelde Duque de Hastings (Regé-Jean Page), solteiro convicto e cobiçado por todas. Apesar de dizer que não querem nada um com o outro, surge uma forte atração entre os dois, que precisam lidar com essa relação cheia de joguinhos psicológicos e com as expectativas da sociedade para o futuro deles.”.

O elenco da série ainda tem Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Luke Newton, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Adjoa Andoh, Polly Walker, Bessie Carter, Harriet Cains e Julie Andrews.

A 1ª temporada de Bridgerton vai estrear em 25 de dezembro de 2020 na Netflix.