Briga nos bastidores tira Kim Cattrall de possível nova versão de Sex and the City · .

Para a tristeza dos fãs de Sex and the City, Kim Cattrall pode não integrar o elenco da nova versão da série. A loira estaria desinteressada em participar do retorno, por causa de uma rixa já exposta com a outra protagonista da produção, Sarah Jessica Parker.

De acordo com o site Page Six, a intérprete de Samantha Jones já demonstrou não ter interesse em atuar ao lado da ex-colega da franquia. As duas tiveram um desentendimento em 2018 após a morte do irmão de Kim.

Naquela época, Parker havia prestado suas condolências à Kim, no entanto, não recebeu nenhum agradecimento pelas palavras. “Meu amor e minhas condolências para você e sua família”, escreveu a famosa.

No Instagram, Cattrall respondeu com uma mensagem nada amistosa. “O seu empenho contínuo em entrar em contato é uma lembrança dolorosa de como foi e continua a ser cruel comigo. Deixe-me ser muito clara (se já não fui), você não é minha família. Você não é minha amiga”, afirmou na ocasião.

Além de Kim e Sarah, que deu vida a Carrie, o elenco contava também com Cynthia Nixon, como Miranda, e Kristin Davis, a Charlotte. A HBO Max tinha demonstrado interesse em lapidar essa nova versão que conquistou muitos fãs entre os anos de 1998 e 2004.

A produção também acabou resultando em dois filmes, que foram exibidos em 2008 e 2010.

