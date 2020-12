Bronca de brasileiro após derrota em clássico incomoda Jorge Jesus e causa ‘tensão’ no Benfica, diz jornal

Apesar de ter minimizado a situação em entrevista coletiva, o técnico Jorge Jesus, os jogadores e até parte da diretoria do Benfica ainda não engoliram a bronca pública dada pelo brasileiro Luisão ao elenco na última quarta-feira (23).

O episódio ocorreu após o time encarnado perder para o Porto por 2 a 0, em Aveiro. Luisão, que estava no banco de reservas no lugar do ex-diretor-geral Tiago Pinto, foi até o gramado e cobrou os jogadores com o dedo em riste, segundo o jornal “A Bola”.

A situação ficou particularmente tensa porque Luisão também cobrou fortemente Rui Costa, diretor esportivo do clube. Ao ver o que estava acontecendo, Jesus foi até os dois e tentou acalmar o brasileiro. Depois, na entrevista aos jornalistas, minimizou o episódio.

“Luisão não deu reprimenda alguma aos jogadores. Ele não gosta de perder, como não gosta o treinador nem os jogadores. Ele foi capitão de equipe durante vários anos, estava triste como estou eu, o Rui, e todos…”, disse Jesus.

“Luisão deu uma opinião. Não deu qualquer repreensão aos jogadores. Disse que foi a primeira final que perdemos, que sirva para a gente aprender que Benfica é Benfica”, completou o treinador português.

A derrota para o Porto foi pela Supercopa de Portugal, disputada em Aveiro. O resultado de 2 a 0 garantiu ao grande rival o 22º título desse torneio, enquanto o Benfica amargou o vice-campeonato pela 13ª vez.

O jornal “A Bola” diz que a reação de Luisão deixou o clima no vestiário ruim. Os jogadores estão bastante incomodados com o ato, assim como Rui Costa. A reportagem diz que o presidente Luís Filipe Vieira já sabe e deve intervir para evitar crise maior.

A avaliação é que Luisão acabou sobrepondo a autoridade de Jorge Jesus e de Rui Costa ao decidir fazer as cobranças e de forma pública. Vale lembrar que o brasileiro está fazendo a função de Tiago Pinto, que foi trabalhar na Roma.