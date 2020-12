Bruno Henrique apresenta melhora das dores no joelho, informa o Flamengo

O elenco do Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu. O técnico Rogério Ceni iniciou a preparação visando o duelo contra o Santos, no próximo domingo, no Maracanã.

Os rubro-negros receberam uma boa notícia. O departamento médico informou que o atacante Bruno Henrique teve melhora das dores no joelho.

“Nesta segunda-feira (07.12), o atleta Bruno Henrique foi reavaliado pelo Departamento Médico e apresentou melhora. Não houve necessidade de exame”, destacou a nota emitida pelo clube.

Bruno Henrique sentiu dores no tendão posterior do joelho direito na vitória diante do Botafogo. O departamento médico mostrou preocupação com a situação do atacante.

Outra notícia positiva para os flamenguistas é a evolução de Gabigol. O atacante foi sacado dos últimos jogos por um problema na coxa, mas deve estar de volta contra o Santos, no fim de semana.