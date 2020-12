Bruno Méndez abre brecha para Jemerson estrear pelo Corinthians

O Corinthians tinha 11 jogadores pendurados para o jogo com o Goiás. Só um deles não conseguiu passar impune pela arbitragem: Bruno Méndez.

Desta maneira, o uruguaio terá de cumprir suspensão no próximo domingo, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro.

Era tudo que Jemerson precisava para estrear pelo Corinthians.

O zagueiro chegou em novembro e jogaria contra o Grêmio, ao fim daquele mesmo mês, mas a covid-19 retardou os planos.

Vagner Mancini, no último sábado, elogiou Bruno Méndez e falou em dar sequência ao gringo. Com a suspensão, porém, Jemerson deve ser o escolhido para formar dupla com Gil.

E o Cantillo?

Cantillo, que sofreu um estiramento muscular na coxa direita durante o clássico com o São Paulo, só deve voltar no primeiro compromisso de 2021.