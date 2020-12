Bruno Nazário acerta renovação com o Botafogo até junho de 2021

O Botafogo terá, pelo menos, mais seis meses de Bruno Nazário. O meio-campista tem tudo encaminhado para renovar o vínculo de empréstimo com o Alvinegro até junho de 2021, como informado primeiramente pelo “Ge” e confirmado pelo LANCE!.

Confira a classificação atualizada do Brasileirão e simule resultados



Inicialmente, como o L! havia adiantado, Botafogo e Bruno Nazário haviam acertado a renovação até fevereiro de 2021, data de encerramento do Campeonato Brasileiro. O meia, contudo, pertence ao Hoffenheim-ALE e, se o empréstimo acabasse neste período, o atleta ficaria até junho.

Por conta do calendário europeu – diferente do brasileiro, iniciando os trabalhos em junho, no meio do ano -, o Hoffenheim-ALE aceitou estender o vínculo por mais quatro meses para que Bruno Nazário não fique parado.

As condições do empréstimo são as mesmas de antes e a equipe alemã não cobrou nada para renovar o tempo de contrato. O Botafogo tem uma opção de compra junto ao Hoffenheim com o fim do vínculo, avaliada em 1,5 milhão de euros.

Bruno Nazário entrou em campo 37 vezes na atual temporada, sendo um dos jogadores que mais vestiu a camisa do Botafogo em 2020. Ele marcou seis gols no período.