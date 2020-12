Bug de Among Us permite acesso ao novo mapa no Nintendo Switch

Among Us foi um dos maiores fenômenos de 2020, mesmo tendo sido lançado há mais de dois anos. Descoberto pela maioria do público em transmissões da Twitch, o jogo não só vem fazendo muito sucesso, mas também está crescendo e recebendo a devida atenção de seus desenvolvedores.

Uma das novidades mais recentes sobre o jogo foi a revelação de que ele ganharia um mapa inédito chamado Airship. O anúncio ocorreu durante a premiação do The Game Awards, mas seu lançamento oficial só estava previsto para o início de 2021.

O problema é que um bug com a nova versão do jogo no Nintendo Switch, que aliás já é o título mais vendido da eShop, fez com que fosse possível acessar o Airship muito antes da hora.

O interessante é que um glitch super fácil de executar, como bem demonstrado pelo canal GameXplain no YouTube. Tudo o que você precisa fazer é criar um jogo local, selecionar o mapa Airship e sair da partida. Em seguida, é preciso iniciar um jogo online, não selecionar nenhum mapa e esperar pelo menos quatro amigos entrarem para começar a partida.

Com isso feito, você estará começará a rodada diretamente no novo mapa e poderá explorá-lo de forma livre. Infelizmente, é bem perceptível que o Airship realmente não está pronto, já dá para atravessar algumas paredes e não é possível progredir em certos pontos.

Serve mais como um bug legal de se explorar uma ou duas vezes, mas não espere conseguir enganar ou incriminar seus amigos nesse mapa, pelo menos não até o ano que vem.