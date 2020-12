Bug no Google Fotos acabava com armazenamento grátis no iOS

A Google revelou que alguns usuários do iOS foram afetados com um bug do Google Fotos durante praticamente todo o ano de 2020. O erro fazia o aplicativo contar o backup de fotos e vídeos, que é gratuito atualmente, dentro do armazenamento dos 15 GB disponíveis na conta Google.

Segundo a empresa, a falha não foi tão abrangente, mas pode ter dado dores de cabeça para quem foi afetado. Como os backups estavam contando no armazenamento, os usuários que sofreram com o bug e consumiram os 15 GB gratuitos foram notificados pela companhia, que vai começar a apagar arquivos de contas que excederem os limites de espaço na nuvem.

O bug afetou apenas alguns usuários do iOS, mas ocorreu durante todo o ano de 2020Fonte: 9to5Google

Devido ao erro, a empresa está oferecendo reembolso para assinaturas do serviço de nuvem Google One, que oferece 100 GB extras em seu plano básico. “Você pode ter comprado um plano porque informamos por engano que você estava sem espaço de armazenamento”, explicou a companhia.

De acordo com a empresa, o reembolso cobrirá assinaturas de 8 de janeiro até 20 de outubro de 2020. Ou seja, apesar de já ter sido corrigido, o bug esteve presente no iOS durante quase todo o ano.

Nova política para 2021

Enquanto os usuários do Android não sofreram com o bug, o erro do Google Fotos também serve como um “aquecimento” para a nova política de armazenamento do app. A partir do final de maio de 2021, a plataforma deixará de oferecer backup de arquivos gratuitos em todas as plataformas.

Com a mudança, o bug que ocorreu no iOS se tornará a regra: todos os arquivos salvos no Google Fotos, Gmail e Google Drive vão contar nos 15 GB de armazenamento em nuvem da conta a partir de 1° de junho de 2021. Se o espaço não for suficiente, o usuário terá que apagar arquivos ou contratar um dos planos do Google One, que oferece armazenamento em nuvem extra por valores mensais a partir de R$ 6,99.