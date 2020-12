Bully 2 foi cancelado para Rockstar focar em GTA VI e RDR2 [RUMOR]

Embora seja mais conhecida pela franquia GTA, a Rockstar conseguiu criar uma variedade de jogos muito amados por seus fãs. Isso inclui Bully, o polêmico jogo que pegava a tradicional fórmula de jogos da empresa e a colocava em um cenário escolar nada amigável.

O título foi lançado originalmente em 2006 e muitos de seus fãs aguardavam por notícias de uma sequência há anos. Ao que tudo indica, isso esteve muito perto de acontecer, mas o projeto acabou sendo cancelado para favorecer outras sequências.

Isso não é exatamente uma novidade, já em 2019 foi descoberto que uma versão jogável de Bully 2 estava pronta, mas não teve seu desenvolvimento continuado. Porém, agora há mais detalhes dados por dois antigos informantes de vazamentos da Rockstar, que garantem que o jogo foi realmente deixado para trás ainda em 2017.

Isso teria acontecido para que a desenvolvedora pudesse focar seus esforços em jogos como Red Dead Redemption 2, que saiu em 2018, e GTA VI, que ainda não foi nem revelado, mas se imagina que já esteja em produção há algum tempo. A revelação veio do usuário Tez2, um dos informantes mencionados, no fórum oficial de GTA, onde diversos fãs estavam especulando sobre o novo título da franquia após tantos anos sem algo novo.

Bully 2 was cancelled again in 2017 according to Tez2 from r/GamingLeaksAndRumours

Já o outro informante, conhecido como Yan2295, confirmou a informação em uma postagem do Reddit mais tarde. É claro que sem a palavra oficial da Rockstar sobre o assunto, isso se trata apenas de um rumor.

Vale lembrar que muitos outros rumores ainda sugerem que planos para um Bully 2 teriam sido cancelados ainda em 2009 e em 2013, fazendo essa a terceira vez que o jogo foi deixado de lado.

Quem sabe depois que GTA VI for finalmente lançado, nós não veremos as novas aventuras do jovem Jimmy Hopkins? Comente se também adoraria ver essa sequência sair do papel!