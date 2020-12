Juliana Paes foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta segunda-feira (28) por supostamente ser eleitora de Jair Bolsonaro. Os internautas contrários ao presidente da República resgataram declarações da atriz de 2019, nas quais ela dá a entender que votou no presidente. Eles a compararam a Bibi Perigosa, sua personagem em A Força do Querer (2017). “Burra igual a Bibi”, escreveu uma seguidora identificada como Lara.

Teve gente que chamou a artista da Globo de “bolsominion”, apelido dado para zombar de quem apoia as declarações de Bolsonaro sem contestar. Entretanto, alguns fãs não sabiam desta fama que se espalhou sobre Juliana e se decepcionaram.

“Meu Deus, eu não estava por dentro desse rolê da Juliana Paes. Que tristeza”, lamentou a administradora da conta Jhu no Twitter.

Em 2019, Juliana Paes concedeu entrevista ao jornal O Globo e falou sobre o atual presidente. “Torço para que o país dê certo, independentemente de quem esteja em Brasília. Não bato palma para tudo que o presidente Jair Bolsonaro diz, mas vamos apoiar já que ele está lá. Não vou boicotar. Essa polarização é boba”, declarou.

No mesmo ano, a atriz também foi acusada de ser bolsonarista e rebateu as afirmações nas redes sociais. “Não sou [bolsonarista], não. Minha posição política é bem particular e vivem querendo me rotular, me colocar de um lado ou outro. Já me acostumei a inventarem coisas sobre mim”, escreveu.

Confira a repercussão abaixo:

Juliana Paes bolsominion??? Jura que só eu já sabia disso? Burra igual a Bibi mas,prefiro a perigosa.

— Lara LOVES HARRY💚 (@hazzwatermelon) December 28, 2020

a Juliana Paes nem tava atuando né tava vivendo a fantasia dela de direitista https://t.co/b1Ig3cQbaS

— ivete falando pra cher que faz achér music (@henrypster) December 27, 2020

Se a Juliana paes é bolsominion, então ela pode até ser uma boa atriz e ser linda, mas definitivamente não é maravilhosa

Ser bolsominion vai além de ser um defeito: é puro mau-caratismo.

— Jim #forabolsonaro 🌹🇧🇷🌎 (@Jim_pestana) December 28, 2020

COMO ASSIM A JULIANA PAES É BOLSOMINION??????????????????

Vou me jogar galera. pic.twitter.com/AYj1dEpb34

— 𝔔𝔲𝔢𝔢𝔫 // 𝐼𝑡’𝑠 𝐵𝑒𝑎𝑢𝑡𝑖𝑓𝑢𝑙 🦋 (@QueenInBunker) December 28, 2020

mds eu não tava por dentro desse rolê da juliana paes que tristeza pic.twitter.com/sALS7fOmAS

— jhu (@cinnamonroes) December 28, 2020

Ng assume q errou. Juliana Paes fingindo. Pq nao dizem “olha eu errei, errei feio mas finalmente entendi o q vcs diziam”? Sabe pq? Pq em 2022 vão errar de novo pic.twitter.com/6Kg744QG4U

— Leo 🎗 (@MaraPiovani) December 28, 2020

Juliana Paes é tão bolsominion q ta ate desmentindo a si msm. pic.twitter.com/gupnomuxwA

— Eve (@esquisistrange) December 28, 2020

Um negócio que me incomoda é isso de “nossa, a Juliana Paes é bolsominion, estou surpresa” Quando a gente viu a Juliana Paes fazer declarações e dar posicionamentos que não indicassem que ela era bolsominion? Basta a pessoa ser branca e bonita para ser inteligente?

— Victor Eduardo (@victorersantos) December 28, 2020

o twitter chocado que a Juliana Paes é bolsominion, ano passado ela fez até texto a favor da reforma da previdência desse governo que fodeu com os direitos do trabalhador

— aí é que tá (@carolmarconi) December 28, 2020

O povo pirando pq Juliana Paes eh bolsominion

Vocês tem que parar de criar expectativas em quem nunca ofereceu nada a vocês

— maria do cão 🧬 (@salsucha) December 28, 2020

Juliana Paes bolsominion, pra cês ver q nem td é perfeito

— 𝓜𝓐𝓛𝓥𝓐𝓓𝓐 (@Carool7saacana) December 28, 2020