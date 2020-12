Cabe no seu time? Diego Costa já confessou em quais clubes gostaria de atuar no Brasil

O atacante Diego Costa está de saída do Atlético de Madrid, da Espanha, de acordo com informações divulgadas no país, nesta segunda-feira. Alegando problemas pessoais, o centroavante teria quebrado seu contrato com o time europeu e a notícia logo agitou os torcedores brasileiros. Em entrevistas recentes, Diego revelou por quais clubes ele gostaria de jogar no país.

Em setembro de 2019, o atacante, de 32 anos, havia dito que tem o sonho de vestir a camisa de um time do Brasil. Nascido no Nordeste do país, Diego deixou Lagarto, em Sergipe, ainda no começo da carreira e, depois, se naturalizou espanhol – onde defende a seleção.

– Eu, sinceramente, pelo que eu me conheço, eu só jogaria em um time brasileiro se eu tiver bem fisicamente. O povo lá é muito apaixonado, então eu jamais iria ir estando fisicamente limitado. Se eu tiver bem, lógico que eu tenho vontade de jogar no Brasil, porque nunca joguei, então eu tenho essa vontade e esse sonho – contou ele, que seguiu:

– E em clubes como o Flamengo, se chegar o momento de ter essa possibilidade, você não vai dizer ‘não’ se estiver bem. Tem que estar bem, porque é time grande. E você vê que o Flamengo está crescendo – revelou o atleta ao canal do YouTube Que Partidazo!.



PASSADO CORINTIANO

Meses depois, em dezembro, em contato com o Esporte Interativo, Diego falou sobre a possibilidade de vestir a camisa do Flamengo junto do ex-companheiro de Atlético e Chelsea Filipe Luís. Na época, ele destacou o brilhantismo da temporada de Gabigol e apontou mais clubes.

– Tenho vontade de jogar no Brasil: Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Cruzeiro, Atlético. Eu era corintiano na infância, depois na época do Edmundo, eu troquei para o Palmeiras.



CORAÇÃO ALVIVERDE

Diego Costa confirmou o passado de carinho pelo Palmeiras em outra entrevista no começo deste ano, à ESPN Brasil. O atacante, que deve ficar um tempo afastado do futebol para resolver a tal pendência, que não foi informada publicamente, recordou as glórias alviverdes no começo deste século.

– Nossa, na época boa do Palmeiras não tinha como. Edmundo eu gostava demais na época do Palmeiras. Evair… só jogadorzaço! Mas eu vou ser bem sincero, antes de ser palmeirense eu torcia para o Corinthians. Então o Palmeiras veio pra fase boa e eu virei palmeirense (risos). É que eu gostava muito do Viola antes.



SEGUNDA PASSAGEM PELO ATLÉTICO

Segundo informações da Espanha, Diego teria alegado problemas particulares e pediu que sequer se apresentasse para treinar, nesta segunda-feira. O atacante, que chegou a marcar um dos gols da vitória do Atlético contra o Elche, no dia 19 deste mês, pelo Campeonato Espanhol, disputava espaço no ataque com Luis Suárez.

Na última semana, Diego Costa e Gabriel Jesus tiveram seus nomes envolvidos em uma polêmica que surpreendeu os torcedores: um homem, na Inglaterra, teria encontrado uma Bíblia, que foi doada para a caridade, onde foram encontradas imagens íntimas dos atletas com uma moça.