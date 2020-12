Cada vez mais adaptado ao Catar, Dudu é novamente destaque na vitória do Al-Duhail

Emprestado pelo Palmeiras, Dudu vem tendo uma boa sequência no Al-Duhail, do Catar. Na partida deste domingo contra o Al-Ahli Doha, pelo Campeonato Catari, o brasileiro foi o destaque com um gol e uma assistência no triunfo por 5 a 3 fora de casa.

O atacante admitiu um início abaixo do esperado quando mudou de clube, porém entende que estava fora de ritmo por ter ficado parado muito tempo parado pela pandemia e celebrou o bom momento.

“No começo, quando cheguei, senti um pouco a falta de ritmo, pois fiquei quase meio ano sem jogar, mas agora já estou me sentindo bem e as coisas estão acontecendo como a gente queria. Os gols começaram a sair e estou conseguindo ajudar o time a se recuperar no campeonato. Começamos de forma um pouco irregular, mas já conquistamos a nossa terceira vitória seguida e assumimos a vice-liderança. Temos que manter essa pegada porque podemos brigar pelo título, que é o nosso objetivo”, comentou o brasileiro.

Dudu chegou a sete gols e a sete assistências, tendo atuado 18 vezes com a camisa do Al-Duhail. Alhmed Yasser, Almoez Ali, Mohammed Muntari e o compatriota Edmilson Junior fizeram os outros gols do time. Nasser Salah e Nabil El Zhar (duas vezes) descontaram para os donos da casa.

Os três pontos conquistados fizeram o Al-Duhail chegar aos 21 pontos e divide a vice-liderança com o Al-Gharafa, que tem um jogo a menos. Em primeiro está o Al-Sadd, com 28 pontos.