Cada vez mais líder, Liverpool amplia gordura em fim de semana com recorde de Klopp e façanha na Premier League

Cada vez mais líder da Premier League, o Liverpool massacrou o Crystal Palace no sábado (19), por 7 a 0, e conseguiu mais do que (mais) uma atuação de gala sob o comando de Jürgen Klopp.

A vitória deste fim de semana foi a 127ª do alemão à frente do Liverpool em jogos da Premier League. Klopp é, agora, o técnico com mais triunfos com os Reds na competição, superando o espanhol Rafa Benítez, comandante do time campeão europeu na temporada 2004-05.

Em Anfield desde 2015, o treinador comandou a campanha do título inglês na temporada 2019-20 e foi um dos responsáveis por encerrar o tenebroso jejum que já durava 30 anos. A última conquista da liga havia sido em 1990.

Além da marca de Klopp, os jogadores também fizeram história. Pela primeira vez na competição, sete atletas diferentes deram assistências na mesma partida. Cada um dos gols da equipe diante do Crystal Palace saiu dos pés de um ‘garçom’: Mané, Firmino, Robertson, Alexander-Arnold, Salah, Matip e Oxlade-Chamberlain.

Autor de dois gols na partida, mesmo saindo do banco de reservas, Salah se tornou o artilheiro isolado da Premier League, com 13 gols. A segunda bola na rede do egípcio, inclusive, marcou o gol número 600 do Liverpool desde a chegada de Jürgen Klopp, sendo 427 apenas pelo Campeonato Inglês.

Com a vitória acachapante por 7 a 0 fora e casa, a equipe chegou aos 31 pontos na classificação, quatro acima do novo vice-líder, o Leicester City, e com cinco de vantagem sobre Manchester United e Everton. Os Diabos Vermelhos, porém, podem diminuir a distância para dois pontos, pois têm um jogo a menos.

Embalado, o Liverpool voltará a campo pela Premier League só no próximo domingo (27), contra o vice-lanterna West Bromwich, em Anfield, no que provavelmente será mais uma vitória do atual campeão.